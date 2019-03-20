Son Dakika Haberleri: Kızılay'ın Geleneksel "Yaşlılar Buluşması"

Kızılay'ın Geleneksel "Yaşlılar Buluşması"

1 saat önce

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlenen programda, "Yaşlılarımız başımızın tacıdır" dedi.

Kızılay'ın Geleneksel
Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlenen programda, "Yaşlılarımız başımızın tacıdır" dedi.

Kızılay Adana Şubesi, Yaşlılar Haftası nedeniyle Huzurevi sakinleriyle kahvaltıda bir araya gelip, onların hoşça vakit geçirmelerini sağladı. ATOSEV tesislerinin Seyhan Barajı manzarası ve nostaljik parçalar eşliğinde gençler ve yaşlıların sohbetleri duygusal anlar yaşattı.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, geleneksel olarak her yıl Yaşlılar Haftası'nda yaşlılarla bir araya geldiklerini belirterek, "Nesillerin bir arada olmasını, birbirlerini tanımalarını, birbirlerine destek olmalarını, iletişim kuracak ortak dil oluşturmalarını önemsiyoruz. Yaşlılarımız başımızın tacıdır" diye konuştu.

Kızılay Çukurova Şube Başkanı Serdar Güneş ise yaşlıya sahip çıkmanın, saygı göstermenin önemine dikkati çekerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyonun sonunda yaşlılar, Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı'ya teşekkür ederek, çeşitli hediyeler sundular. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:02 Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Adana, Kızılay, Güncel
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