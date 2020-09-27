Kızılay'ın genç gönüllüleri bakıma muhtaç yaşlıların eli ayağı oldu - Son Dakika

Elazığ'da Genç Kızılay gönüllüleri, yalnız yaşayan bakıma muhtaç yaşlıları evinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kızılay gönüllüleri, 24 Ocak'ta yaşanan ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ve sonrasında yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşlı ve kimsesizlere destek sunmak için çalışmalar yürütüyor.

"Büyük insanlar büyük dualar" sloganı ile yola çıkan gönüllüler, yalnız yaşayan yaşlıların yanında olmak için 36 kişiden oluşan bir ekip kurdu.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6 kişilik gruplar halinde önceden belirledikleri kimsesiz yaşlıların evine giden gençler, yaşlılara gıda yardımında bulunuyor, temizlik, tadilat ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Evdeki işlerini tamamlayan gençler, demledikleri çayı birlikte yudumladıkları yaşlılarla sohbet ediyor.

"Dua almak için yaşlılarımızın kapılarını çalıyoruz"

Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt, AA muhabirine, Kızılay gönüllüleri ile yaşlı ve kimsesizlerin yanında olmak için bu projeyi başlattıklarını söyledi.

Tespit ettikleri yaşlılarla aile gibi olduklarını ifade eden Bozkurt, "Büyük insanlar büyük dualar" sloganıyla yola çıktıklarını ve projeyi sürdüreceklerini aktardı.

Bozkurt, Kızılay'ın her yerde dua almaya devam edeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu süreçte gıda kolisi, temizlik malzemesi ulaştırmak, onların yanında olmak tabii ki bir nebze de olsa yaralara su serpiyor ama insanlarla sohbet etmek, dertlerini dinlemek, deprem ve salgın sürecinde yaşadıklarını anlamak birinci amacımız. 36 kişilik gönüllümüzle büyüklerimizin evlerine gidip, hayır dualarını alıp, temizliklerini yapıyoruz. Evlerine taşıyamadıkları malzemeleri taşıyoruz. Gönüllülerimiz gerekli tadilatları yapıyor. Bu süreçte tamamen dua almak için yaşlılarımızın kapılarını çalıyoruz."

"Bu proje sayesinde birçok ailemiz oldu"

Gönüllülerden Ayşe Karatoruk da kimsesiz ve yaşlıların yanında olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yaşanılan bu zor günlerde imkanı olan herkesin bu tür iyilik hareketlerinde bulunması gerektiğini ifade eden Karatoruk, "Deprem yaşadık, ardından salgın sürecine girdik. Bu yüzden kimsesiz ve yaşlıları ziyaret ederek yaralarını sarıyoruz. Yaşlılarımız bizlere çocukları gibi bakıyor, bize güveniyor. Bu proje sayesinde tek bir ailemiz yok, birçok ailemiz oldu. Yaptığımız bu iş bize mutluluk veriyor." diye konuştu.

"Hepsi benim çocuklarım oldu"

Evinde tek başına yaşayan 72 yaşındaki Neriman Balıkçı, kendisini ziyaret eden gençler sayesinde yalnız kalmadığını belirtti.

"Gelip işimi yapıyor, ihtiyaçlarımı temin ediyorlar. İşten çok insana, konuşmaya ihtiyacım var. Sağolsun gençlerimiz her konuda yanımdalar." ifadelerini kullanan Balıkçı, gençlerin herkesin yardımına yetiştiğini aktardı.

Balıkçı, "Daha ne isterim? Hepsi benim çocuklarım oldu. Gece, gündüz her ihtiyacım olduğunda çekinmeden arıyor, ihtiyaçlarımı söylüyorum." dedi.

"Onlarla çay içmek bile bize yetiyor"

Evde eşi ile yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan Ağa Bayat (68) ise gençlerin kendilerine destek sunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Allah razı olsun, gençler bize yardım ettiler. Beraber oturduk, dertleştik, çok sevindim. Buraya gelip tüm ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Onlarla çay içmek bile bize yetiyor. Tüm temizlik ihtiyaçlarımızı giderdiler. Çok memnun olduk."

Eşi Asriye Bayat da gençlere teşekkür ederek, "Allah razı olsun, bize yardım ediyorlar. Eşimle yalnızdık, evimiz onlarla daha kalabalık oldu." ifadesini kullandı.