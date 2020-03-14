Kızılay'ın gençlik kampı için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Kızılay'ın gençlik kampı için çalışmalar sürüyor

6 saat önce

Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın değerlerinden olan Kızılay Gençlik Kampı'nın yeniden hayata geçirilmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Kızılay'ın gençlik kampı için çalışmalar sürüyor, System.String[]

Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Davut Gürkan, Bursa'nın değerlerinden olan Kızılay Gençlik Kampı'nın yeniden hayata geçirilmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.


Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret etti. Burada şubelerinin faaliyetleri ve Kızılay Gençlik Kampı'nın yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalarını anlatan Gürkan, daha sonra yönetim kurulu üyeleri ve Mudanya İlçe Koordinatörü Mustafa Bayrak ile birlikte Kaymakam Faik Oktay Sözer'i ziyaret etti. Gürkan, Kızılay Gençlik Kampı'nın yeniden açılması çalışmalarında gelinen noktayı anlatarak destek istedi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Davut Gürkan, Kızılay Gençlik Kampı'nın Bursa'nın önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi. Bu şuur ve sorumlulukla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gürkan, kampın en kısa zamanda yeniden hayata geçirilebilmesi için destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - BURSA

Hayri Türkyılmaz, Kızılay, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:41 Kaynak: İHA
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