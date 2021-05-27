Kızılay'ın gönderdiği tıbbi malzemeler Hindistan'a ulaştı - Son Dakika

Kovid-19'un pençesinde yaşam mücadelesi veren Hindistan halkına destek olmak amacıyla iki kargo uçağıyla tıbbi malzemeleri Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan gönderen Kızılay, malzemeleri Hindistan Kızılhaçı'na teslim etti.

Pandeminin başından bu yana toplam vaka sayısının 27,2 milyon olduğu ve hayatını kaybeden insanların sayısının da 300 bini aştığı Hindistan'da yaşam mücadelesi veren halk için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tıbbi malzemeler gönderildi. Kızılay ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan oksijen tüpleri, oksijen jenaratörleri, solunum cihazları, ilaç ve çeşitli tıbbi malzemeler Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki A 400M tipi nakliye uçağı aracılığıyla Hindistan'a sevk edildi.

BÜYÜKELÇİ SUNEL: "KIZILAY'IN DESTEĞİ ÇOK KIYMETLİ"

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan'ın da katılımıyla Hindistan'a ulaşan ekibi Türkiye'nin Hindistan Büyükelçisi Fırat Sunel karşıladı. Fırat Sunel, ülkede durumun çok ciddi boyutlara ulaştığını ve Kızılay'ın desteğinin bu anlamda çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Pandeminin başından bu yana 46 ülkeye 26 milyon TL değerinde insani yardım malzemesini gönderen Kızılay, karşılamanın ardından üzerinde Türkçe, Hintçe ve İngilizce Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var' sözü bulunan ve 'Türkiye'den Hindistan halkına sevgilerle' yazan kolileri Hindistan Kızılhaçı görevlilerine teslim etti.