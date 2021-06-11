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Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı - Son Dakika

Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı

11.06.2021 16:56

Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı Manisa'da Türk Kazılayı'nın 153. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında olası kazalarda vatandaşlarda ilk yardım bilincinin oluşturulması amacıyla uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı

MANİSA - Manisa'da Türk Kazılayı'nın 153. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında olası kazalarda vatandaşlarda ilk yardım bilincinin oluşturulması amacıyla uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği etkinlikte vatandaşlarda trafik bilincinin oluşması amacıyla broşür dağıtıldı.

Manisa'da Türk Kızılayı'nın 153. kuruluş yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği etkinlikte Türk Kızılay Manisa Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdür Özlem Bara Tezel tarafından olası kaza, sara nöbeti ve boğulma gibi durumlarda vatandaşların yapabileceği ilk yardım uygulamaları anlatıldı. İlk olarak olası bir trafik kazasına müdahaleyi anlatan Tezel, kazazede için yapılması gerekenleri ve araç içerisinde çıkarılmasını anlattı. Bisikletten düşme vakalarında da vatandaşların yapabileceği ilk yardım uygulamalarını gösteren Tezel, bu gibi durumlarda düşen kişiye bir şey yedirip içirilmemesi uyarısında bulundu. Ayrıca Tezel, sokak ortasında sara nöbeti geçiren bir kişiye ve boğulma tehlikesi geçiren bir bebeğe yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında da bilgiler verdi. Gerçeği aratmayan uygulamalı ilk yardım eğitimleri vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Öte yandan Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı da etkinliğe destek verdi. Etkinlikte Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara hem broşür dağıttı. Ayrıca jandarma ekipleri Türk Kızılay'ı tarafından kendilerine verilen ilk yardım eğitimlerini uygulamalı olarak anlattı.

Etkinliği sonunda Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunuldu.

Türk Kızılayı'nın 153 yılda bir çok fonksiyonu bünyesine kattığını belirten Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, "Aradan geçen 153 yılda farklı fonksiyonları misyon edinen Türk Kızılayı misyon edindiği çalışmalardan bir tanesi de farkındalık çalışması. Kuruluşumuzun 153. yılı kapsamında Kızılay'ın toplumda bilinç arttırıcı faaliyetlerinden biri olan ilk yardımı tiyatro haline getirdik. Kızılay, kurulduğu günden sonra üzerine toplumsal direnci arttırma, toplumu afetlere karşı bilinçlendirme ve her türlü ihtiyaç anında ihtiyaç sahiplerine yardım etme gibi misyonları da bünyesine kattı. Biz vatandaşa yardım etmek değil vatandaşın en az yardıma ihtiyaç duyar haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda da her evde bir ilk yardımcı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

153. kuruluş yıldönümü etkinleri kapsamında ilk yardım farkındalığı oluşturduklarını belirten Türk Kızılayı Manisa Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdür Özlem Bara Tezel, "Bir ilk yardım farkındalığı oluşturduk. Bizim amacımız her evde bir ilk yardımcı olması. Çünkü insanların kalp krizi sonrası ölümlerini en aza indirebilmek için her evde bir ilk yardımcı olması gerekiyor. Bunun için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı olarak Türk Kızılayı "Her evde bir ilk yardım" kampanyasına destek verdiklerini belirten Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, "Bugün Kızılayımızın kuruluş yıldönümü, 14 Haziran da Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü. Biz Türk Kızılayı Manisa Şubemizle birlikte daha önce jandarma trafikte görev yapan arkadaşlarımıza ilk yardım eğitimi aldırdık. Her eve bir ilk yardım kampanyasına biz de katkıda bulunduk. Burada hem vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunduk hem de personelimizin trafik kazalarında yapacakları ilk yardım faaliyetlerini gösterdik. Bu faaliyette hem jandarmamızın hem de Kızılayımızın hangi faaliyetleri yaptığını vatandaşlarımıza anlattık" ifadelerini kullandı.

Kan ihtiyacının her geçen gün arttığını söyleyen Türk Kızılay Kan Alma Birimi Başkanı Dr. İsmet Nardal, "Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerimizin kan alması durdurulunca Türk Kızılayına bu görev verildi. Güvenli kan alma için her türlü çalışmaları yapıyoruz. Kızılayımızın kuruluş yıldönümünde biz de burada vatandaşlarımızın kan bağışlarını alıyoruz. Hastanelerimizin acil kan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Halkımıza daha hassas davranması ve desek olmasını istiyoruz" dedi.

Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı
Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı
Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı
Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı
Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı
Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı
Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı
Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı
Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı
Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı
Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı
Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı
Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı
Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı

İlk Yardım, Kızılay, Manisa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay'ın ilk yardım eğitimi gerçeği aratmadı - Son Dakika


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