Kızılay'ın kan bağışı çağrısına ÖNDER İmam Hatiplilerden destek - Son Dakika

Kızılay'ın kan bağışı çağrısına ÖNDER İmam Hatiplilerden destek

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ÖNDER-İmam Hatipliler Derneği yetkilileriyle beraber kan bağışında bulundu

İSTANBUL - Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın pandemi süreci ve kış koşulları dolayısıyla kan stoklarındaki düşüş nedeniyle yaptığı kan bağışı çağrısına ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden destek geldi. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ÖNDER-İmam Hatipliler Derneği başkanı Kamber Çal ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ile birlikte Türk Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezine gelerek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın pandemi süreci ve kış koşulları dolayısıyla kan stoklarındaki düşüş nedeniyle yaptığı kan bağışı çağrısına destek gecikmedi. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın acil çağrının ardından ÖNDER-İmam Hatipliler Derneği Türk Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezine gelerek kan bağışında bulundu. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ÖNDER-İmam Hatipliler Derneği başkanı Kamber Çal ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ile birlikte Türk Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezine gelerek kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Çapa Kan Bağışı Merkezine gelerek kan bağışında bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yaptığı açıklamada, "2020 yılının sonuna doğru yaklaşırken 2020 yılına iyi haberler bırakmak ve 2020 yılında Covid'le, afetlerle beraber hüzün yılı olarak geçirdiğimiz bu yılda yeni hüzünler olmasın diye özellikle kana ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak için yine hep beraber olduğumuz başladığımız ve devam ettiğimiz bir organizasyonda beraberiz. Covid'in hissedilmeye başladığı ilkbahar aylarından sonra tüm dünyada olduğu kan bağışlarında bir azalma olmuştu. Çünkü insanları seyahati azalıyor, tedirginlik ve kaygıları artıyor ama ihtiyaç hiçbir zaman azalmıyor. Hastanelerde bu anlamdaki ihtiyaçlar devam ediyor. Her gün ülkemizde bin 500'e yakın hastanenin her gün 8-9 bin ünite kana ihtiyacı var. Bir taraftan covid pandemi sürecinden dolayı da bin ila bin 500 civarında immün plazma ihtiyacı var. Bunun sürekli bir şekilde tedarik edilmesi gerekiyor" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık devamla, "Bir çağrıda bulunmuştuk. Uluslararası stoklarımız azalma eğilimine girdi. Özellikle de immün plazma ve kan ihtiyacı arttı. Değerli bağışçılarımızdan bu kan bağışına destek vermeyi talep etmiştik. Sevgili Başkanım hemen organizasyonu yaparak bize ulaştılar. Dediler ki, Türkiye'deki imam hatip camiası ve Önder ailesi olarak önce biz başlayalım ki sözümüzün tesiri olsun dediler. Ümit ediyorum ki bu sefer de böyle bir destek olacak. Ben şimdiden bu duyarlılıkları sebebi ile hastalarımıza yaptıkları desteklerden dolayı iki değerli yöneticimize şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısını hassasiyetle takip ettiklerini kaydeden ÖNDER-İmam Hatipliler Derneği başkanı Kamber Çal, "2020 yılı başkanımızın da söylediği gibi zor bir yıl olarak geçiyor. Tüm insanlık için, ülkemiz için hakikaten bir imtihan dönemindeyiz. Bu süreçte sağlık en ön planda ve takip edilmesi gereken bir konu. Bu süreçte Kızılay'ımızın sağlık döneminde vermiş olduğu gayret ve konum çok stratejik. Kan önemli bir destek sağlık için. Kızılay'ımızın her çağrısına kulak veriyoruz ama bu dönemde tabi pandemi ortamında insanların çok rahat gelip kan veremediği bir dönemde biz farkındalık oluşturabilmek açısından bahar döneminde bir kampanyaya çıkmıştık. O dönemde güzel bir karşılık bulmuştu. Diğer tüm sivil toplum kuruluşlarını da bu sürece dahil etmiştik. Tekrar bir kan bağışı çağrısı gündemimize girdi. Sayın başkanın talebini duyduk. Biz Önder camiası, İmam hatip camiası olarak ülkemizin geçirdiği bu zor dönemde duyarlı bir destek çıkışına tekrar başlamak istiyoruz. Bugün sayın başkanımızla birlikte kan vererek bu çağrımızı yapmış olacağız. Daha sonrada tüm Türkiye'deki imam hatip camiasını ve tüm vatandaşlarımızı bu zor ve sıkıntılı dönemde kan bağışına davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.