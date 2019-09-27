Kızılay'ın kan bağışı tırı Çorlu'da

Türk Kızılayı'nca yürütülen kampanya kapsamında kan bağışı tırı, Çorlu ilçesine geldi.

Vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na gelen tırda kan bağışında bulundu.

Dr. Ahmet Sait Turut, Çorlu'da 3 günde yaklaşık 300 ünite kan aldıklarını söyledi.

Sağlıklı insanların belirlenen aralıklarla kan vermesinin önemli olduğunu belirten Turut, şöyle konuştu:

"Bağışçılarımız gerekli formu doldurduktan sonra kanlarında bir takım tetkikler yapılıyor. Daha sonra bağışa elverişli kanları profesyonel ekibimiz alıyor. Kan bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kan, doğada kendiliğinde veya çalışmalar sonucu üretilebilen bir şey değil. Kan, sadece insan vücudunun ürettiği bir değer. Bunun için kan bağışının önemini bir kez daha vurguluyoruz."