Son Dakika Haberleri: Kızılay'ın kan bağışı tırı Çorlu'da
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Kızılay'ın kan bağışı tırı Çorlu'da

25 dakika önce

Türk Kızılayı'nca yürütülen kampanya kapsamında kan bağışı tırı, Çorlu ilçesine geldi.

Kızılay'ın kan bağışı tırı Çorlu'da, System.String[]

Türk Kızılayı'nca yürütülen kampanya kapsamında kan bağışı tırı, Çorlu ilçesine geldi.

Vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na gelen tırda kan bağışında bulundu.

Dr. Ahmet Sait Turut, Çorlu'da 3 günde yaklaşık 300 ünite kan aldıklarını söyledi.

Sağlıklı insanların belirlenen aralıklarla kan vermesinin önemli olduğunu belirten Turut, şöyle konuştu:

"Bağışçılarımız gerekli formu doldurduktan sonra kanlarında bir takım tetkikler yapılıyor. Daha sonra bağışa elverişli kanları profesyonel ekibimiz alıyor. Kan bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kan, doğada kendiliğinde veya çalışmalar sonucu üretilebilen bir şey değil. Kan, sadece insan vücudunun ürettiği bir değer. Bunun için kan bağışının önemini bir kez daha vurguluyoruz."

Cumhuriyet Meydanı, Türk Kızılayı, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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