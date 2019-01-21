Kızılay'ın Kan Çağrısına Batman'dan Destek
1 saat önce
Batman'da kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Batman
'da kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kızılay
Batman Şubesi, Sağlık Sen
Batman Şubesi, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) ile Ahbap Batman İl Yönetimi iş birliğince, Türk Kızılayı
Genel Başkanı Kerem Kınık
'ın acil kan bağışı çağrısı üzerine kampanya düzenledi.
Bir alışveriş merkezindeki kampanya doğrultusunda çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu.
Sağlık Sen Batman Şubesi Başkanı Maruf Yalçın, kan vermenin önemine değinerek, "Bugün kan ve kök hücre vermek için buradayız. Kızılay'dan kan stoklarının azaldığı yönünde çağrılar yapılıyor. Bu çağrıyla böyle bir kampanya yaptık. Vatandaşlar yoğun bir katılım gösterdi." dedi. Süleyman Demir
ise Kızılay'dan yapılan kan bağışı çağrısı üzerine kan verdiğini belirterek, "Kan ve kök hücreye ihtiyaç varmış. Vatandaş olarak görevimizi yerine getirmeye geldik." dedi
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:44 Kaynak: AA
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