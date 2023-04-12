Kızılay'ın kan stokları tükenme noktasına gelince ameliyatlar ertelendi! Mustafa Destici'den Kerem Kınık'a istifa çağrısı - Son Dakika
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Kızılay'ın kan stokları tükenme noktasına gelince ameliyatlar ertelendi! Mustafa Destici'den Kerem Kınık'a istifa çağrısı

12.04.2023 12:06

Kızılay'ın kan stoklarının azalması sebebiyle kalp ameliyatlarının ertelendiğine dair haberlerin ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir duyuruda bulundu. Depremlerde Kızılay'ın bir derneğe çadır sattığının ortaya çıkması sonrası tepkilerin odağına olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya davet eden Destici, "Kızılay Başkanı kurumsal yapıya zarar verdiğini idrak ederek görevi ehline bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıkmış ve bu nedenle Kızılay Başkanı Kerem Kınık, tepkilerin odağına oturmuştu. İstifası istenen Kınık, bu yönde bir karar almayacağını belirtmiş ve satışın normal bir durum olduğunu anlatmıştı.

AMELİYATLAR ERTELENMEYE BAŞLANDI

Ancak bu noktada yeni bir durum ortaya çıktı ve Türkiye'nin kan stokları kritik seviyenin altına düştü. Kızılay, 4 günlük kan stokunun kaldığını açıkladı. Birçok önemli isim ve kurum, günlerdir kan bağışı çağrısı yaparken kan ihtiyacının en fazla olduğu kalp ameliyatlarının yüzde 30'unun ertelenmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Kamuoyunda ise Kızılay'a kan bağışının azalmasının sebebi olarak Kızılay Başkanı Kerem Kınık gösteriliyor.

"GÖREVİ EHLİNE BIRAKMALIDIR"

Art arda yapılan istifa çağrılarına bir yenisi daha eklendi. Kan stoklarındaki azalma nedeniyle ameliyatların ertelendiğine ilişkin bir haberi alıntılayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Destici, "Kızılay Başkanı, kan bağışı başta olmak üzere tüm bağışların önünde bir bariyer vazifesi gördüğünü, kurumsal yapıya zarar verdiğini, on binlerce çalışanın emeğine yazık ettiğini idrak ederek sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli ve görevi ehline bırakmalıdır." dedi.

Kızılay'ın kan stokları azalınca ameliyatlar ertelenmeye başladı! Kerem Kınık'a bir istifa çağrısı da Mustafa Destici'den geldi

VATANDAŞLARA DA SESLENDİ: PİREYE KIZIP YORGANI YAKMAYALIM

Vatandaşlara da seslenen Destici, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımıza çağrımız ise pireye kızıp yorganı yakmayalım. Sağlığı müsait olan insanlarımız mutlaka Kızılay'ın Kan Bağışı yapılan merkezlerine ve noktalarına giderek kan bağışı yapmalı ve hiçbir hastamız kan bulunamadığı için mazallah hayatını kaybetmemelidir."

4 GÜNLÜK KAN STOKU KALDI

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, ulusal kan stokunun 4 gün olduğunu açıklamış ve "Normalde 50 bin olması gereken kan stokumuz şuanda 20 binlere düştü. Stokumuz, aşağı doğru düştüğü için bağışçılarımızı Kızılay'a kan bağışına davet ediyorum." demişti.

YORUMLAR (6)
  • Ferdi dayfur: Elinde boşa bekleyecek malı satması normal çadırı yurt dışından almasını isteyen mualefet partisi Ekrem imam ogluda yurt dışından faizli borç aldı bu ülkenin bankasından alsaydı para bizde kalacaktı Londra'daki tefecinin parası bizim cebimizden çıkıyor bundanda kötü değildir sanırım Cevap Yaz 6 54 Yayından Kaldır
  • Kamil Toygar : Peki cumhurbaşkanı bir gecede herkesi görevden alabiliyor iken bu noktaya gelmiş olan Kızılay başkanını görevden alamıyor mu yada bıraktıramıyor mu yada Kızılay Sağlık Bakanlığına bağlayıp atamalarını yapamıyor mu Cevap Yaz 43 0 Yayından Kaldır
  • Eren Doruk: afet zamani kizilay cadir satmaz satamaz nokta Cevap Yaz 79 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Kızılay'ın kan stokları tükenme noktasına gelince ameliyatlar ertelendi! Mustafa Destici'den Kerem Kınık'a istifa çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılay'ın kan stokları tükenme noktasına gelince ameliyatlar ertelendi! Mustafa Destici'den Kerem Kınık'a istifa çağrısı - Son Dakika
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