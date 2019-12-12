Kızılay'ın Kilis hizmet binası açıldı - Son Dakika

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Yurt genelinde uyuz salgını var, ilaçlar tükendi

BKM'den 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama: Konu titizlikle takip ediliyor

Varis ameliyatı oldu, fil hastası çıktı: Hayatım mahvoldu

Avrupa'da fuhuşa en çok para aktaran ülke İngiltere oldu