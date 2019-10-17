Kızılay'ın kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

Türk Kızılayı tarafından 2007 yılında başlatılan vekaletle kurban kesimi kampanyası kapsamında Ordu'da 3 bin aileye kuşbaşı ve kıyma şeklinde ulaştırılacak olan konservelerin dağıtımına başlandı.



Yaklaşık 151 yıldır ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Türk Kızılayı, 2007 yılında başlattığı vekaletle kurban kesim kampanyasını bu yıl da sürdürdü. 'Kurban bereketini yıl boyunca yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' sloganıyla bu yıl Türkiye çapında toplanan 181 bin hissenin dağıtımlarına başlandı. Ordu'da da yaklaşık 3 bin aileye konserve etleri kıyma ve kuşbaşı olarak dağıtılıyor.



"Toplam 50 ülkede 4 buçuk milyon kişiye ulaşıldı"



Türk Kızılayı Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, Türkiye'de toplanan 181 bin hissenin toplamda 50 ülkede kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığına değindi. Enginyurt, "151 yıldır dil, din, ırk ayrımı gözetmeden ulusal ve uluslararası alanda merhamet elini uzatan ve 2007 yılından itibaren vekaletle kurban kesimi kampanyası düzenleyen Türk Kızılayı, 2019 yılında 'Kurban bereketini yıl boyunca yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' sloganı ile bağış sevenlerine seslendi. Yurt çapında 2019 yılında 181 bin hisse kurban bağışı toplandı. Bunların bir kısmı yurt içinde, bir kısmı da aralarında Balkan ülkeleri, Afrika ülkeleri, Orta Asya ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere toplam 50 ülkede kesilerek yaklaşık 4 buçuk milyon kişiye ulaşıldı" dedi.



"Ordu'da 3 bin aileye ulaştırılacak"



Konserve olarak paketlenen kıyma ve kavurmaların Ordu'da 3 bin aileye ulaştırılacağını ifade eden Enginyurt, "Bir kısmı da olası afetlerde kullanılmak üzere uygun şartlarda depolanıyor. 9 Ekim tarihi itibarıyla ilk etapta 26 il olmak üzere sevkıyatı yapıldı ve Ordu da bu illerden birisi oldu. Biz de Tük Kızılay Ordu Şubesi olarak bugünden itibaren bize başvurusu yapılan ve ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediğimiz 3 bine yakın ailemizin evine bu konserveleri ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.



Hayırseverlere teşekkürlerini de ileten Enginyurt, konservelerin valilikte dosyası olan ihtiyaç sahiplerine ve Kızılay tarafından yapılan araştırmalar sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen kişilere dağıtıldığını sözlerine ekledi. - ORDU