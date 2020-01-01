Kızılay'ın merhamet eli dünyaya örnek oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay'ın merhamet eli dünyaya örnek oluyor - Son Dakika

Kızılay'ın merhamet eli dünyaya örnek oluyor

6 saat önce

Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri, Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kızılay'ın merhamet eli dünyaya örnek oluyor, System.String[]

Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri, Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikteBursa İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Halim Ömer Kaşıkçı'yı ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı'ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Davut Gürkan, Türk Kızılay ve şubelerinin çalışmalarını anlattı. Türk Kızılay'a güvenen, gönül veren hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırmak için çabaladıklarını anlatan Gürkan, tüm yüzlerin gülmesi için gecelerini gündüzlerine kattıklarını vurgulayarak, bu yolda kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.


İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı ise sözlerine ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Halim Ömer Kaşıkçı, Türk Kızılay'ın ülkemizde ve dünyada önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "Hayırseverlerimizin yardımları ve çalışmalarınız sayesinde sevgi, şefkat ve merhamete dayalı medeniyet anlayışımız tüm dünyaya örnek oluyor ve ihtiyaç sahiplerine umut veriyor. Bu güzel organizasyona ve fedakar çabalara destek olmak hepimizin boynunun borcu. İyilik yolunda bizler de elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. - BURSA

Kızılay, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü rapçi Killa Hakan, yeni yıla havaya ateş ederek girdi
Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu İngiliz muhabirden Türk kahvaltısına övgü dolu sözler: Dünyanın en iyisi Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu

Son Dakika Haberleri
21:26 Hakkında dava açılmasına karar verilen Netanyahu, dokunulmazlık başvurusu yapacak - Son Dakika
21:26 Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamayacak - Son Dakika
21:19 Soma'daki termik santral mühürlendi (4) - Son Dakika
21:16 Balıkesir'de çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
21:16 BM, Kuzey Kore'nin müzakereleri bitirmesinden endişeli - Son Dakika
20:30 Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Son Dakika
19:10 Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 21:29:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay'ın merhamet eli dünyaya örnek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]