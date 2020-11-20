Kızılay'ın şefkat eli çocuklara uzanıyor - Son Dakika

Kızılay'ın şefkat eli çocuklara uzanıyor

20.11.2020 12:59
Kızılay'ın şefkat eli çocuklara uzanıyor, System.String[]

Dünya genelinde çocukların daha iyi şartlar altında yaşamalarını sağlamak amacıyla farklı coğrafyalarda yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde vatandaşlarda farkındalık oluşturmak ve yetim, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ve savaştan etkilenen...

Dünya genelinde çocukların daha iyi şartlar altında yaşamalarını sağlamak amacıyla farklı coğrafyalarda yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde vatandaşlarda farkındalık oluşturmak ve yetim, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi ve savaştan etkilenen çocukların haklarına vurgu yapmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

20 Kasım 1989 tarihinden bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla her yıl kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Türk Kızılay da çocuklar için birçok faaliyet yürütüyor. Her bir çocuğun yaşama ve gelişme hakkı, sağlık hizmetlerine erişim hakkı ve eğitime erişim hakkı gibi en temel haklarını yaşatmak için gece gündüz demeden çalışan Kızılay, farklı coğrafyalarda çocuklara yardım elini uzatıyor.

Yetim çocukların ihtiyaçlarını Kızılay karşılıyor

Kızılay yurt içindeki yardımları kadar gerek savaşın etkilediği coğrafyalarda gerek delegasyonlarının bulunduğu 15 farklı ülkede kamp ve yetimhanelerde yaşam mücadelesi veren çocuklara da yoldaş oluyor. Sınır ötesinde bulunan 14 yetimhanede savaşlar sonucu anne babasını kaybeden yetim çocuklara düzenli olarak gıda, gıda dışı malzeme, barınma, hijyen, eğitim malzemesi sağlayan Kızılay, kurduğu eğitim merkezlerinde temel eğitim öğretimin dışında mesleki eğitimler de veriyor. Kızılay bir taraftan çocuklara protein desteği sağlamak amacıyla haftalık rutin olarak süt ve yumurta dağıtımı gerçekleştirirken diğer taraftan psikososyal gelişimi desteklemek amacı ile oyun parkları kurulumunu da yapıyor.

Tüm dünyada 385 bin yetim ve çocuğa Kızılay sahip çıktı

Türk Kızılay, koordinasyonunda bulunan okullardaki çocukların kırtasiye seti, çanta gibi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla şu ana kadar 3 milyon 600 bin 341 adet eğitim malzemesinin sevkiyatını gerçekleştirdi. Sevgi Butik Mağazaları aracılığı ile kamp ve yetimhanelerde bulunan çocukların tüm giyim ihtiyaçları karşılayan Kızılay, 2 milyon 235 bin 495 adet giyim malzemesi dağıttı.

Savaştan etkilenen bölgelerin yanı sıra 15 farklı ülkede bulunan daimi delegasyonları aracılığıyla da yetim çocuklar, içgöç zede (IDP) çocuklar, sosyal hizmet kapsamındaki ihmal edilmiş bakıma muhtaç çocuklar, iç savaştan etkilenen çocuklar ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardımlarını ulaştıran Türk Kızılay, 1995-2020 yılları arasında yürüttüğü uluslararası insani yardım faaliyetleriyle yaklaşık 385 bin yetim ve çocuğa ulaşarak umut oldu.

"Çocuklar, geleceğe mirasımızdır"

Çocuklar için birçok farklı alanda yardım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Dünya üzerinde ne yazık ki her çocuk eşit şartlar altında yaşayamıyor. Biz Türk Kızılay olarak, bu eşitsizliği en az seviyeye indirmek için gayret ediyoruz. Çocuklarımıza farklı alanlarda destek oluyoruz. Önceliğimiz anne babasını kaybetmiş, anne baba şefkati olmadan büyümek zorunda kalan çocuklarımız için olsa da zor durumda olan her çocuğumuza Kızılay'ın şefkat elini uzatıyoruz. Geçici Barınma Merkezleri, Toplum Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri ve Mobil Çocuk Dostu Alanlar ile çocuklarımızın beslenmeden, eğitime her türlü ihtiyacına cevap veriyoruz. UNICEF ile imzaladığımız işbirliği çerçevesinde Çocuk Programları Koordinatörlüğü faaliyet alanlarında koruyucu/önleyici ve farkındalık yaratmaya yönelik çocuk koruma, psiko-sosyal destek ve eğitime destek çalışmaları yürütüyoruz. Programın başından bu yana 637 bin 303 çocuğumuza ulaştık. Çocuklar geleceğe mirasımızdır. Onları korumak, insanlığı korumak demektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kızılay'ın şefkat eli çocuklara uzanıyor
Kızılay'ın şefkat eli çocuklara uzanıyor
Kızılay'ın şefkat eli çocuklara uzanıyor
Kızılay'ın şefkat eli çocuklara uzanıyor
Kızılay'ın şefkat eli çocuklara uzanıyor
Kızılay'ın şefkat eli çocuklara uzanıyor

Çocuk Hakları Günü, Kızılay, Çocuk, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay'ın şefkat eli çocuklara uzanıyor - Son Dakika


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