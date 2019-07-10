Son Dakika Haberleri: Kızılay'ın ünlü cadde ve sokaklarına makyaj
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Kızılay'ın ünlü cadde ve sokaklarına makyaj

2 saat önce

Ankara'nın kalbi Kızılay'da, kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara hız verildi.

Kızılay'ın ünlü cadde ve sokaklarına makyaj, System.String[]
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Ankara'nın kalbi Kızılay'da, kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara hız verildi.

Selanik ve Tuna caddelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında deforme olan ve kullanılamayacak duruma gelen toplam bin metrekare kilitli taş zemin iyileştirmesi yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bir ay boyunca çalışmalarına devam edecek. 7 gün 24 saat çalışan ekipler, 2 vardiya halinde 8 ekiple birlikte yoğun bir mesai harcarken, Kızılay bölgesinde ayrıca Mithatpaşa ve Ziya Gökalp caddelerindeki köprü altlarında kaldırım yenileme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Büyükşehir ve Çankaya Belediyesinden ortak çalışma

Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'ın araç trafiğine kapalı en işlek yaya bölgesi arasında yer alan Sakarya Caddesi ve bağlı sokaklarında ise Çankaya Belediyesi ile birlikte ortak bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğinde peyzaj ve kaldırım yenileme çalışması yapılırken bir yandan da ağaç dikimi ve şehir mobilyalarının yenilenmesinin ardından Sakarya Caddesi'nin çehresi değişecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
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