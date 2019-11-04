Son Dakika Haberleri: Kızılay'ın yardım kampanyasına destek çağrısı
Son Dakika Güncel Kızılay'ın yardım kampanyasına destek çağrısı

Kızılay'ın yardım kampanyasına destek çağrısı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kızılay Genel Merkezi tarafından başlatılan "İyi Günde Kötü Günde Her Zaman İnsanlığın Yanında Ol" kampanyasına destek açıklaması yapan Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz, duyarlılık gösteren herkesin kampanyaya destek sunmasını istedi.

Kızılay'ın yardım kampanyasına destek çağrısı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kızılay Genel Merkezi tarafından başlatılan "İyi Günde Kötü Günde Her Zaman İnsanlığın Yanında Ol" kampanyasına destek açıklaması yapan Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz, duyarlılık gösteren herkesin kampanyaya destek sunmasını istedi.


Yavuz, Kızılay'ın en köklü sivil toplum kuruluşu olduğunu belirttiği açıklamasında; "Paylaşmanın gücüne inanarak faaliyetlerini 1868 yılından buyana sürdüren Türk Kızılayı; din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın ülkemizde ve dünyada bulunan ihtiyaç sahiplerine Türk insanının merhamet elini ulaştırarak insan onurunun korunması ve ıstırabının dindirilmesi için devletine yardımcı kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda yaptığımız her faaliyet ve organizasyonda destek sunanlar kadar paylaşımcılığı da sağlayan gönüllüler sayımız artmakta"dedi.


Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na insani yardım çalışmalarıyla destek olmak adına "İyi Günde Kötü Günde Her Zaman İnsanlığın Yanında Ol" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldığını da ifade eden Yavuz, "Sağlık, gıda, hijyen ve barınma gibi ayni malzemelerin yanı sıra nakdi bağışlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Kırşehirlilerin gösterdiği fedakarlıkların dünya barışına da katkı sağlayacağına kalben inanıyoruz"diye konuştu. - KIRŞEHİR

Fikret Yavuz, Kırşehir, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
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