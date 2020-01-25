Kızılay İş Merkezi gece yıkılacak - Son Dakika

İzmit Ömerağa Mahallesi'nde bulunan Kızılay İş Merkezinin yıkım çalışmaları, vatandaşların güvenliğini sağlamak hafta sonları gece saatlerinde gerçekleştirilecek.



İzmit Belediyesinden yapılan açıklama göre İzmit Ömerağa Mahallesi Hafız Şerif Sokak ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği köşede bulunan Kızılay İş Merkezi'nin bina yıkım çalışmaları 23 Ocak 2020 itibariyle başladı. Özellikle bölgenin yoğun olduğu günler olan Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yıkım işlemleri gece saatleri olan 21.00-07.00 arasında gerçekleşecek.



Ayrıca Hafız Şerif Sokağın yürüyüş yoluna bakan kısmı tamamen ve İstiklal Caddesi'nin yıkım olan kısmı büyük ölçüde yıkım işlemleri tamamlanana kadar vatandaşların mal ve can güvenliğini sağlamak adına hem araç hem de yaya trafiğine kapalı tutulacak. Yıkım süresince denetim ve kontroller kendi sorumluluk alanlarına göre İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ve İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak. - KOCAELİ