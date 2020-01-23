Kızılay iş merkezi yıkımı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı - Son Dakika

İzmit'te bulunan Kızılay İş Merkezinin yıkım çalışmaları nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.



İzmit Ömerağa Mahallesi Hafız Şerif Sokak ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği köşede, 297. Ada 1 Parselde yer alan 815 metrekare alana sahip Kızılay İş Merkezi'nin bina yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmalarının sağlık bir şekilde gerçekleştirilmesi için konu ile ilgili olarak Hafız Şerif Sokak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından tamamen araç trafiğine kapatılıyor. Yıkım ile ilgili yıkım müteahhit ve şantiye şefinin sorumluluğunda, çalışmalar süresince denetim ve kontroller kendi sorumluluk alanlarına göre İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ve İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak. - KOCAELİ