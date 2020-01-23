Kızılay iş merkezi yıkımı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızılay iş merkezi yıkımı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Kızılay iş merkezi yıkımı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı

6 saat önce

İzmit'te bulunan Kızılay İş Merkezinin yıkım çalışmaları nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

Kızılay iş merkezi yıkımı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı, System.String[]

İzmit'te bulunan Kızılay İş Merkezinin yıkım çalışmaları nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.


İzmit Ömerağa Mahallesi Hafız Şerif Sokak ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği köşede, 297. Ada 1 Parselde yer alan 815 metrekare alana sahip Kızılay İş Merkezi'nin bina yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmalarının sağlık bir şekilde gerçekleştirilmesi için konu ile ilgili olarak Hafız Şerif Sokak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından tamamen araç trafiğine kapatılıyor. Yıkım ile ilgili yıkım müteahhit ve şantiye şefinin sorumluluğunda, çalışmalar süresince denetim ve kontroller kendi sorumluluk alanlarına göre İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ve İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak. - KOCAELİ

İstiklal Caddesi, Kızılay, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AFAD son bilançoyu açıkladı: 318 artçı deprem oldu
İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 17:15:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay iş merkezi yıkımı nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]