Kızılay İstanbul Ve Emel İşitme’den Toplum Sağlığı İçin Dev Adım: 500 vatandaşa ücretsiz işitme taraması

18.05.2026 15:48
Türk Kızılay İstanbul İl Başkanlığı ile Emel İşitme arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında İstanbul’daki 10 ilçeden toplam 500 vatandaşa ücretsiz işitme taraması yapılacak. Proje ile işitme kaybına bağlı sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesi ve toplum sağlığının korunması hedefleniyor.

Kızılay İstanbul İl Başkanlığı ve Emel İşitme iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, İstanbul’un 10 ilçesinden 500 vatandaş ücretsiz işitme taramasından geçirilecek. Fulya, Bakırköy ve Göztepe’deki merkezlerde gerçekleştirilecek testlerle işitme kaybına bağlı demans ve Alzheimer riskine karşı erken teşhis sağlanması amaçlanıyor.

İMZALAR İYİLİK SOFRASINDA ATILDI

5 Mart’ta Ottomans Life Deluxe Otel ev sahipliğinde, Kızılay yararına düzenlenen ve yoğun katılımın yaşandığı iftar programı, bu anlamlı iş birliğinin başlangıcına sahne oldu. İstanbul Vali Yardımcıları, İstanbul Milletvekilleri ve bürokrasinin önemli isimlerinin katıldığı gecede; ihtiyaç sahibi bireylerin işitme sağlığına kavuşması ve bilişsel sağlıklarının korunması adına dev bir adım atıldı.

10 İLÇEDE BAŞVURU, 3 MERKEZDE UZMAN TARAMA DESTEĞİ

Kızılay İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde ve Emel İşitme’nin teknik uzmanlığıyla yürütülecek proje kapsamında; vatandaşlar bağlı bulundukları Kızılay Şubeleri üzerinden başvuru yapabilecekler. Projeye dahil olan; Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar, Şişli, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Kağıthane, Bakırköy ve Bağcılar ilçelerinden yönlendirilecek toplam 500 vatandaş, Emel İşitme Merkezleri’nin İstanbul’daki üç ana şubesinde (Fulya, Bakırköy, Göztepe) tam kapsamlı ve ücretsiz işitme tarama testinden geçecek.

BİLİŞSEL SAĞLIK İÇİN ERKEN TEŞHİS SEFERBERLİĞİ

Proje, sadece duyma kalitesini artırmayı değil, aynı zamanda işitme kaybına bağlı gelişebilecek daha büyük sağlık sorunlarını önlemeyi amaçlıyor. Tedavi edilmeyen işitme kaybının sosyal izolasyona, buna bağlı olarak da Demans ve Alzheimer riskinde artışa neden olduğu bilimsel gerçeğinden hareketle; bu iş birliği ile bireylerin genel zihin sağlığının korunması hedefleniyor.

"KIZILAY’IN İYİLİK ELİ HER YERDE"

İmza töreninde konuşan Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem: "Bizim görevimiz sadece yaraları sarmak değil, hayatın sesini duymayan kalmasın diye köprüler kurmaktır. Bugün burada attığımız bu imza, İstanbul’daki vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltmek ve onları olası sağlık risklerine karşı korumak adına attığımız çok değerli bir adımdır. Emel İşitme ile sessiz dünyalara nefes olmayı hedefliyoruz." dedi.

CEMİYET DÜNYASINDAN TAM DESTEK

Ottomans Life Deluxe Otel’in ev sahipliğinde gerçekleşen gece, İstanbul’un cemiyet hayatını da bir araya getirdi. Kızılay’ın insani yardım faaliyetlerine sağlanan desteğin vurgulandığı ve protokol imza töreninin davetliler tarafından büyük takdirle karşılandığı organizasyon, toplumsal farkındalık adına güçlü bir mesaj verdi.

