Kızılay İzmir'de yardımlarına devam ediyor - Son Dakika

Kızılay İzmir'de yardımlarına devam ediyor

İZMİR - Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan ve çevre illerden de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerini bölgeye gönderen Türk Kızılay, beslenme, barınma, hijyen ve psikososyal destek gibi faaliyetlerini tüm hızıyla yürütmeye devam ediyor.

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen şiddetli depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından kente intikal eden arama ve kurtarma ekiplerinin 5. günde de enkaz altındaki vatandaşlara ulaşma çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye'nin kenetlendiği İzmir'de evleri hasar gördüğü veya yıkıldığı için geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan depremzedelere ise Türk Kızılay destek oluyor. Depremin ilk dakikalarından itibaren 7/ 24 esasına uygun olarak sahada aktif şekilde görev alan Kızılay, toplam 96 personel, 87 şube görevlisi ve 762 gönüllüsüyle vatandaşların deprem travmasını en az hasarla atlamaları için gece gündüz demeden faaliyetlerini yürütüyor.

3 öğün sıcak yemek

Beslenme kapasitesini diğer bölgelerden ulaşan ekiplerle her öğünde 60.000 kişilik yemek çıkabilecek kapasiteye yükselten Kızılay, bölgede bulunan 6 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 3 sahra mutfağı ile depremin ilk anından bu güne kadar toplam 304 bin 679 kişilik beslenme hizmeti vererek vatandaşlara destek oldu. İhtiyaç sahibi tek bir vatandaş kalmayana kadar yardımlarına devam eden Kızılay, sıcak yemek desteğinin yanı sıra 100 adet gıda kolisi, 140 bin 925 ikram malzemesi, 57 bin 414 sıcak/soğuk içecek ile 111 bin 386 adet su dağıtımı gerçekleştirdi.

Psikososyal destek uzmanları afetzedelerin yanında

Afetzedelerin içinde bulundukları durumu en az hasarla atlatabilmeleri için psikososyal destek hizmeti vermeye başlayan Kızılay, toplamda 878 vatandaşa ulaşarak kaygı düzeylerinin düşürülmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Kızılay, afet alanında ve çadır kentlerde ziyaretler gerçekleştirerek görüşülen afetzedelere psikolojik ilk yardım uyguluyor.

COVID-19 salgını için üst düzey önlem

Afetzedelere yardımlarını ulaştırırken COVID-19 pandemi riskini de göz ardı etmeyen Türk Kızılay, bölgede bulunan Halk Sağlığı ekipleri aracılığıyla ziyaret ettikleri ailelere 2 bin 86 adet dezenfektan ile 22 bin 850 adet cerrahi maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Kızılay'dan barınma desteği

Evleri hasar gördüğü veya yıkıldığı için geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşların soğuktan etkilenmemesi amacıyla seferber olan Türk Kızılay, bölgeye gönderilen 2 bin 403 barınma malzemesinin yanı sıra bin 256 adet ısıtıcı, 16 bin 50 adet battaniye, 6 bin 888 adet yatak ve 2 bin 657 adet mutfak setini depremzedelerin hizmetine sundu.