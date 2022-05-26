Kızılay Kadın Kolları, kız çocuklarının elinden tuttu - Son Dakika
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Kızılay Kadın Kolları, kız çocuklarının elinden tuttu

26.05.2022 13:29

Kızılay Kadın Kolları, kız çocuklarının elinden tuttu Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları üyeleri, "Kardelen Gelişim" projesiyle yurtta kalan kız çocuklarıyla bir araya geldi.

Kızılay Kadın Kolları, kız çocuklarının elinden tuttu

AĞRI - Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları üyeleri, "Kardelen Gelişim" projesiyle yurtta kalan kız çocuklarıyla bir araya geldi.

Türk Kızılayı Kadın Kolları gönüllüleri, "Kardelen Gelişim" projesi ile erken dönemde eğitim için ailesinden ayrılan ve yurtta kalan kız çocuklarına maddi ve manevi destek olmak amacıyla bir araya geldi. Bu kapsamda Ozanlar Yatılı Bölge Okulu'nda eğitim gören kız çocuklarıyla bir araya gelen gönüllüler, özellikle psikososyal destek sağlamanın yanı sıra yurtta ihtiyaç duydukları temel hijyen malzemelerini de kendilerine verdi.

Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri olarak kız çocuklarına yalnız olmadıklarını hatırlatmak istediklerini söyleyen Ağrı Kızılay Şubesi Kadın Kolları Başkanı Neslihan Taşdemir, "Kızılay Ağrı Şubesi olarak 2022 yılı şenlendirme projeleri kapsamında yapmış olduğumuz "Kardelen Gelişim" projesi dolayısıyla Ozanlar Yatılı Bölge Okulu'nu ziyaret ederek, psikososyal destek sağlayıp aynı zamanda 68 kız öğrenciye hijyen seti dağıtımı yaptık." ifadelerine yer verdi.

Kızılay Kadın Kolları, kız çocuklarının elinden tuttu
Kızılay Kadın Kolları, kız çocuklarının elinden tuttu
Kızılay Kadın Kolları, kız çocuklarının elinden tuttu
Kızılay Kadın Kolları, kız çocuklarının elinden tuttu

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Kaynak: İHA

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