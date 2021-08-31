Üye Girişi
Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampı'na Bilecik'te katıldı - Son Dakika

Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampı'na Bilecik'te katıldı

31.08.2021 11:16
Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampı'na Bilecik'te katıldı, System.String[]

Türk Kızılay'ı Bilecik Kadın Kolları Başkanlığı'na üye kadınlar, Kadın Tematik Çalışma Kampı'na katıldı.

Türk KızılayBilecik Kadın Kolları Başkanlığı'na üye kadınlar, Kadın Tematik Çalışma Kampı'na katıldı.

Heybeliada'da Türk Kızılay Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen 'Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampı'na Türkiye'nin çeşitli illerinden 115 kadın teşkilatı üyeleri katıldı. Yapılan kamp sonrası bir değerlendirme yapan Türk Kızılay Bilecik Kadın Kolları Başkanı Sevcan Uzun, "Türkiye genelinde şube faaliyetlerinde kadınların aktif rol alması ve çalışmalara etkin şekilde katılım göstermeleri için çeşitli etkinlikler organize eden Türk Kızılay, bu etkinliklere bir yenisini daha ekledi. İstanbul Heybeliada'da gerçekleştirilen Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampına 1'inci devrede 55,2'inci devrede ise 60 kadın başkanı katılım gösterdi. Bizlerde yapmış oldukları faaliyetleri slayt sunumu ile anlatarak bilgi verdik. Kampın çok verimli geçerken diğer şehirler de yapılan projeden faydalanıp ortak proje yapacaklarını ve birçok etkinlik faaliyetin en kısa sürede hayata geçireceğiz. Ayrıca kampta Kızılay kadın teşkilatlanma model eğitimi gönüllü yönetim sistem eğitimi sosyal medya etkin ve etkin kullanımı eğitimi uygulamalı ilk yardım eğitim ve sağlıklı beslenme semineri gibi eğitimler yapıldı" dedi. - BİLECİK

Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampı'na Bilecik'te katıldı
Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampı'na Bilecik'te katıldı

Heybeliada, Bilecik, Kızılay, Türk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampı'na Bilecik'te katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un ölüm sebebi belli oldu 11:28 Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un ölüm sebebi belli oldu Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek 11:24 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti 11:12 Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti
Son dakika: İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış 11:01 Son dakika: İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış Son Dakika: Ferhan Şensoy'a ilk veda eski eşi Derya Şensoy'dan geldi 10:27 Son Dakika: Ferhan Şensoy'a ilk veda eski eşi Derya Şensoy'dan geldi VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek 10:07 VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek
Zafer Bayramı'nın 99. yıl pastasını 99 yaşındaki Yusuf Dede kesti 09:43 Zafer Bayramı'nın 99. yıl pastasını 99 yaşındaki Yusuf Dede kesti Son dakika... Ferhan Şensoy'un ölümünden sonra hamile kızından yürek parçalayan paylaşım: Babam uçtu göklere 09:23 Son dakika... Ferhan Şensoy'un ölümünden sonra hamile kızından yürek parçalayan paylaşım: Babam uçtu göklere

Son Dakika Haberleri
11:27 Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un ölüm sebebi belli oldu
11:25 Yerli elektrikli araç, tam şarj ile 50 kilometre mesafeye kadar gidebiliyor
11:23 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek
11:11 Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti
11:01 Bugün güne düşüşle başlayan dolar, 8,32'den işlem görüyor
11:01 Son dakika: İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış
10:43 Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı
10:12 Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'den açıklama: Dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz
10:07 VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek
09:53 Son dakika... Ferhan Şensoy'un ölümü tüm ülkeyi yasa boğdu! Sanat ve siyaset dünyası usta oyuncuya böyle veda etti
Altını gram fiyatı, 485 lira, çeyrek altın ise 796 liradan işlem görüyor Altını gram fiyatı, 485 lira, çeyrek altın ise 796 liradan işlem görüyor         
11:31
Yerli elektrikli araç, tam şarj ile 50 kilometre mesafeye kadar gidebiliyor Yerli elektrikli araç, tam şarj ile 50 kilometre mesafeye kadar gidebiliyor         
11:26
Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu         
11:21
Bugün güne düşüşle başlayan dolar, 8,32'den işlem görüyor Bugün güne düşüşle başlayan dolar, 8,32'den işlem görüyor         
11:02
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'den açıklama: Dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid'den açıklama: Dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz         
10:12
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Mirası onu yaşatacak! İşte usta sanatçı Ferhan Şensoy'un başarılarla dolu hayatı Mirası onu yaşatacak! İşte usta sanatçı Ferhan Şensoy'un başarılarla dolu hayatı         
09:29
Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi         
09:03
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı         
17:55
Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor         
17:10
Son dakika: Ordu'daki aile katliamından sağ kurtulan baba konuştu: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum Son dakika: Ordu'daki aile katliamından sağ kurtulan baba konuştu: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum         
16:06
Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi         
16:04
Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu         
15:38
İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi         
15:33
Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 11:34:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampı'na Bilecik'te katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement