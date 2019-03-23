Son Dakika Haberleri: Kızılay Kahta Şubesinde Yeni Dönem

Kızılay Kahta Şubesinde Yeni Dönem

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Türkiye Kızılay Derneği'nin şube başkanlığına Kemal Kutlu seçildi.

Kızılay Kahta Şubesinde Yeni Dönem, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Türkiye Kızılay Derneği'nin şube başkanlığına Kemal Kutlu seçildi.

Türkiye Kızılay Derneği Adıyaman'ın Kahta Şube Başkanlığına seçilen Kemal Kutlu, devir aldığı iyilik bayrağını, büyük bir sevgi ve inançla daha da yükseklerde dalgalandırmak için çalışacağını söyledi.

Kahta Gençlik Merkezi Salonunda gerçekleyen olağanüstü kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Kızılay Kahta Şube Başkanı Kemal Kutlu, Türk Kızılay'ının kuruluş amacını ve Kahta Kızılay Şubesinin hedefleri ile ilgili bilgiler verdi.

Önceki yıllarda Kahta'da temsilcilik olarak faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kızılay Derneği bundan böyle Kahta'da şube olarak hizmetlerine devam edeceği öğrenildi.

Kızılay'ın büyük bir iyilik hareketi olduğunu belirten Başkan Kutlu, ", Arkadaşlarımızdan devir aldığımız bu iyilik bayrağını, büyük bir sevgi ve inançla daha da yükseklerde dalgalandırmak için çalışacağız.150 yıllık geçmişiyle ülkemizin büyük bir mirası olan Türk Kızılay'ının şubesini Kahta'ya kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Kızılay büyük bir iyilik hareketidir, bir iyilik yarışıdır. Doğrusu bir iyiler ordusudur. Devletimiz için, milletimiz için, ihtiyaç sahipleri için itibarlı ve güçlü Kızılay için hep birlikte çalışacağız. Doğal afetlerde Kızılay üyeleri gönüllü olarak çalışmalara katılır. İhtiyaç sahiplerine ulaşır. Bunun güzel örneğini yanı başımızda Samsat'ta yaşadık. Samsat depreminde o gün oraya ilk gelenlerin başında Kızılay vardı.Türkiye Kızılay Derneği Kahta şubesi olarak Kahta'ya kan merkezi kazandırmak istiyoruz. Bunun için öncelikle bir binaya ihtiyacımız var. İlçe kaymakamımıza müracaatımızı yaptık inşallah Kahta'da Kızılay'ımızın ihtiyaç sahiplerine hizmet vereceği bir binası olacak.Çocuklara ve gençlere dönük seminerlerimiz olacak. Hepimiz ilk yardım desteği alacağız. İnşallah bunlarla ilgili kurs ve seminerler düzenleyeceğiz. Şube binamızda kitap kafe oluşturacağız. Okullarla işbirliği çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. Kullanılan oyların tamamını alan Kemal Kutlu, Türkiye Kızılay Derneği'nin Kahta Şubesi başkanlığına seçildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:53 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı'nın Yıllık Arazi Kullanım Kirası 822 Milyon Euro Son Dakika! Erdoğan ve Bahçeli'nin Ortak Ankara Mitingi Başladı! Canlı Aktarıyoruz Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 15:36:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılay Kahta Şubesinde Yeni Dönem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]