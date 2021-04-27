Kızılay kan bağışçılarını bekliyor - Son Dakika

Kızılay kan bağışçılarını bekliyor
27.04.2021 11:26
Zonguldak'ı Çaycuma ilçesinde kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar bu akşam iftardan sonra sokağa çıkma yasağından muaf olacak.
Zonguldak'ı Çaycuma ilçesinde kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar bu akşam iftardan sonra sokağa çıkma yasağından muaf olacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle tam kısıtlama öncesi kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar bu akşam saat 20.30 ile 24.00 araları kan bağışında bulunabilecekler. Çaycuma'da Atatürk Anıtı önünde hizmet vereceklerini söyleyen Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Koordinatörü Elif Duman, "Tam kısıtlama öncesi vatandaşlarımızdan kan bağışına destek olmalarını istiyorum. Unutmayalım ki bir gün bizimde kana ihtiyacımız olabilir. Bu akşam Çaycuma'da kan bağış otobüsümüzle hizmette olacağız. Kan bağışçılarımızı bekliyoruz" dedi. - ZONGULDAK
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