Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu - Son Dakika

Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu

10.05.2021 10:40

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, azalan ulusal kan stoklarına dikkat çekmek ve artan kan ihtiyacını karşılamak amacıyla iftar sonrasında kan bağışı kampanyası düzenledi.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, azalan ulusal kan stoklarına dikkat çekmek ve artan kan ihtiyacını karşılamak amacıyla iftar sonrasında kan bağışı kampanyası düzenledi. Kızılay'ın çağrısına vatandaşlar da destek verirken 1 günde 70, son 3 ayda ise 3 bin 500 ünite kan toplandı.

Covid-19 salgını nedeniyle azalan kan stokları için kan bağışı kampanyaları sürüyor. Kızılay Kastamonu Kan Merkezi, bağışçılar için Ramazan ayı boyunca 15.00-00.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından azalan kan stokları için düzenlenen kan bağış kampanyasında vatandaşlar iftar sonrası kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından gün içerisinde yapılan duyurularda: "Her zamankinden daha çok kan bağışına ihtiyaç var. Kan bağışı merkezlerimiz bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazır. Kızılay Kan Merkezimize kan bağışına bekliyoruz" denilerek kan merkezine vatandaşlar davet edildi. Kızılay'ın çağrısına vatandaşlar da destek verirken 1 günde 70, son 3 ayda ise 3 bin 500 ünite kan toplandı.

Kızılay'ın çağrısı ile 3 ayda ise 3 bin 500 ünite kan toplandı

Kan bağışında bulunacak vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu açıklanmıştı. İftarlarını açan vatandaşlar, Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundu. Kızılay Kadın Kolları Kastamonu Şube Başkanı Sedef Perk, pandemi dolayısıyla azalan kan stoklarına dikkat çekti. Azalan kan stoklarına dikkat çekmek ve vatandaşları kan bağışına destek olmaya davet etmek amacıyla Kızılay Kadın Kolları olarak kan merkezide kan bağışçısı olduklarını ifade eden Sedef Perk: "Kan Merkezimiz 15.00-24.00 arasında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu8 hassas dönemde bağışçılarımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyoruz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Şu an bir yerlerde birilerinin kana ihtiyacı var. Bu yüzden biraz daha duyarlı olalım" dedi.

Mesai saatleri Ramazan ayına göre ayarlandı

Kızılay Kan Merkezi Sorumlu Doktoru Dr. Ahmet Hilmi San ise, her yıl olduğu gibi bu sene de kan bağışı faaliyetlerine pandemi kısıtlamalarına rağmen ara vermeden devam ettiklerini kaydetti. Hem sokağa çıkma kısıtlamaları hem de Ramazan ayı dolayısıyla kan stoklarına ve kan bağışlarında gözle görülür bir azalma olduğunu belirten Dr. Ahmet Hilmi San, "Azalan kan stoklarını gönüllülerimizin yaptığı faaliyetler ve bağışçılarımızın bizlere ulaşarak verdikleri bağışlardan karşılamaya çalışıyoruz. Kan her zaman ihtiyaç olan bir durumdur. Hastalara ihtiyaç anında verilmesi gereken hayatim bir sıvıdır. Kan fabrikasyon bir ürün değildir. Birilerinin karşılaması gerekiyor ki vatandaşlarımızın ihtiyacı giderilebilsin. Biz özellikle bu dönemlerde azalan kan stoklarını da göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyoruz. Hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de Ramazan ayını da göz önüne alarak mesai saatlerimizi ona göre ayarladık" diye konuştu.

"Kastamonu'nun ihtiyacı olan kan miktarını karşılayamıyoruz"

Pandemi sürecinin uzaması nedeniyle kan stoklarında gözle görülür bir azalma olduğunu vurgulayan San, "Yaşanan kan ihtiyacını aşmaya çalışıyoruz. Hepimiz umutla bakıyoruz. Son 3 ayda vatandaşlarımızdan 3 bin 500 ünite kan bağışı gerçekleşti. Ancak son dönemlerde Kastamonu'nun ihtiyacı olan kan miktarını karşılayamıyoruz. Pandeminin de kalkmasıyla beraber ihtiyacı karşılamak için fazlasıyla çaba göstereceğiz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu
Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu
Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu
Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu
Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu
Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu
Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu
Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu
Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu
Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu
Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu

Kan Bağışı, Kastamonu, Kızılay, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası Koronavirüsü unutup kuyruğa girdiler! Kartal'da ucuz tatlı sırası "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi "Ölümü hak ettim" notu bırakıp kayıplara karışan adamın cesedi su kanalından çıktı Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Myanmar'da gözaltına alınan şair Khet Thi'nin cansız bedeni iç organları çıkartılmış şekilde ailesine teslim edildi Myanmar'da gözaltına alınan şair Khet Thi'nin cansız bedeni iç organları çıkartılmış şekilde ailesine teslim edildi Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem oyuncusu olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:20 Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi
12:16 "Acun Ilıcalı bana iş vermedi" diyerek intihar girişiminde bulunan Ceyda Ersoy: Geçmiş olsun mesajı dahi göndermedi
12:11 Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!
11:59 Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?
11:49 Manisa'da cami hoparlöründen beddua edildi: Oruç tutmayanların başı ağrısın
11:49 Mescid-i Aksa saldırılarına Türkiye'den tepkiler çığ gibi!
11:48 WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak
11:45 Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum
11:43 Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler
11:43 Gözaltına alınan Filistinli genç kızdan İsrail askerine: Çocukların büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?
Fenerbahçe'nin eski gözdesi Eran Zahavi'nin eşi ve çocukları rehin alındı Fenerbahçe'nin eski gözdesi Eran Zahavi'nin eşi ve çocukları rehin alındı         
12:29
Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor! Teröristlerin mühimmat ve patlayıcıları böyle imha edildi         
12:20
Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer! Ahmet Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak çıkış: Seçim olmazsa yıldırım düşer!         
12:12
Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen? Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'a futbolculuk dönemiyle ilgili soru yöneltti: Ne yapmak istemiştin Sergen?         
12:00
WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak WhatsApp'tan 'süre doluyor' uyarısı: Sözleşmeyi kabul etmeyenler sınırlandırılacak         
11:48
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler         
11:44
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski AK Partili vekil İşbaşaran'dan cevap geldi: Seni fazla öttürmezler, kullanılma süren doldu         
11:33
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönderme, Sedat Peker'i çıldırttı!         
11:24
2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi 2 bin 182 rakımlı Sisdağı Yaylası kaçak yapı cenneti haline geldi         
11:04
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı Batuhan'ı kariyeri üzerinden eleştiren Poyraz'a, Acun Ilıcalı tepki gösterdi: Sana yakışmadı         
10:18
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak         
09:14
Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
17:17
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 12:39:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay kan bağışı çağrısında bulundu, vatandaşlar kan vermek için koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement