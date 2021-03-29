Kızılay kan merkezinden Başkan Çiftçi'ye teşekkür plaketi - Son Dakika

Sivas Kızılay Kan Merkezi, Gürün Belediye başkanı Nami Çiftçi'ye desteklerin ötürü teşekkür plaketi taktim etti.

Sivas Kızılay Kan Merkezi ekip organizasyon sorumlusu Hasan Serici ve Hakan Kartal, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kızılay'ın Gürün'de yürüttüğü çalışmalara verdiği desteklerden ötürü Başkan Çiftçi'ye teşekkür ederek plaketi verildi.

Kızılay kan toplama aracının 29 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında ilçe terminali önünde bulunacağını belirten Serici, kan vermek isteyen vatandaşların ilçe terminali önüne gelmeleri gerektiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çiftçi, Kızılay'ın çok önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çekerek, vatandaşları kan verme konusunda duyarlı olmaya davet etti. - SİVAS