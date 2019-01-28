Son Dakika Haberleri: Kızılay Kan Tırı Fatsa'da

Kızılay Kan Tırı Fatsa'da

1 saat önce

Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından 'Kan Ver Hayat Kurtar' kampanyası çerçevesinde Türkiye'nin birçok noktasını gezerek vatandaşların kan bağışlarını kabul eden Kızılay tırı, Ordu'nun Fatsa ilçesine gelerek kan topladı.

Kızılay Kan Tırı Fatsa'da, System.String[]
Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından 'Kan Ver Hayat Kurtar' kampanyası çerçevesinde Türkiye'nin birçok noktasını gezerek vatandaşların kan bağışlarını kabul eden Kızılay tırı, Ordu'nun Fatsa ilçesine gelerek kan topladı.

Ordu Kan Alma Birimi tarafından, yeni meydana konuşlandırılan kan bağışı tırı bağışçıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kan bağışı konusunda Fatsalılardan çok bilinçli olduğunu ve her seferinde kan bağışı yaparak Kızılay'a destek verdiğini belirten Kızılay Derneği Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, "Kamu kuruluşlarında çalışan kişilerle birlikte ortaklaşa kan bağışı kampanyası düzenledik ve gerçekten ilgi çok güzel. Gün geçtikçe insanlar daha duyarlı davranıyorlar. Fatsalı vatandaşlarımız genel olarak bilinçlendiler" dedi.

Vatandaşlar ise Kızılay kan bağışı aracının bulunduğu yere giderek kan bağışını gerçekleştirdiler. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

Türkiye, Ordu, Fatsa, Kızılay, Yaşam
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