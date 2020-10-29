Kızılay kan toplayıp, lokumlu bisküvi ikram etti - Son Dakika

Kızılay kan toplayıp, lokumlu bisküvi ikram etti

29.10.2020 14:15

Kızılay kan toplayıp, lokumlu bisküvi ikram etti Kızılay Aksaray Şubesi, Mevlid Kandili ve Kızılay Haftası nedeniyle hem kan aldı hem de lokumlu bisküvi ikram etti.

Kızılay kan toplayıp, lokumlu bisküvi ikram etti

AKSARAY - Kızılay Aksaray Şubesi, Mevlid Kandili ve Kızılay Haftası nedeniyle hem kan aldı hem de lokumlu bisküvi ikram etti.

29 Ekim-5 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bulunan Kan Toplama Merkezi'nde bir araya gelen Kızılay il temsilcileri ve gönüllü ekipler, kan toplama işlemi gerçekleştirdi. Vatandaşlara kan vermenin önemini anlatan gönüllüler, gönüllü adaylarının üyelik başvurularını da aldı. Mevlid Kandili dolayısıyla kan bağışçıları ve Kan Toplama Merkezi'ni ziyaret eden vatandaşlara lokumlu bisküvi ikramında bulunan Kızılay Aksaray Şubesi görevlileri vatandaşların kandilini kutladı.

Kızılay Aksaray Şube Başkanı Yusuf Öztürk, "29 Ekim-5 Kasım Kızılay Haftası, aynı zamanda da Peygamber Efendimizin bugün doğum günü, Mevlid Kandili için ikram yaptık. Vatandaşlarımıza ikram olarak lokumlu bisküvi dağıtmaktayız. Bütün İslam aleminin kandilini kutlarım" dedi.

Kızılay Kadın Kolları Başkanı Ayşen Benlioğlu da tüm Müslüman aleminin kandilini kutlayarak, "Nice kandiller diliyorum. İnşallah ülkemizin üzerindeki bu sıkıntılar da gider. Virüs de biter, herkes sağlığına kavuşur" şeklinde konuştu.

Kızılay kan toplayıp, lokumlu bisküvi ikram etti
Kızılay kan toplayıp, lokumlu bisküvi ikram etti
Kızılay kan toplayıp, lokumlu bisküvi ikram etti
Kızılay kan toplayıp, lokumlu bisküvi ikram etti

Kızılay Haftası, Mevlid Kandili, Aksaray, Kızılay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay kan toplayıp, lokumlu bisküvi ikram etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Adil Rami'den Macron'a olay sözler: Senden tiksiniyorum Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
14:30
Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı Eline aldığı içki kadehiyle trafiğe çıkıp vatandaşlara 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı         
12:45
Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var         
12:00
Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi         
11:51
Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj         
11:04
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü         
09:47
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 14:50:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay kan toplayıp, lokumlu bisküvi ikram etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei