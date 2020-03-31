Kızılay, karantinaya alınan mahallenin girişine çadır kurdu - Son Dakika

Yay, mahallenin giriş ve çıkışında nöbet tutan güvenlik güçleri için soğuğa karşı korumalı çadır kurduklarını söyledi.

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