Kızılay Karatay Şubesi'nden kan bağışı çağrısı - Son Dakika

Türk Kızılayı Karatay Şubesi kan bağışının azalması nedeniyle vatandaşlara sosyal medya hesabından bağış yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Şube, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların evde kalmalarından kan bağışının azaldığını belirtti.

Açıklamada, özellikle talasemi hastalarının bu durumdan etkilendiği vurgulanarak kan vermek isteyenlerin Zafer Caddesi üzerinde, Hacıveyiszade ve Aziziye camileri önündeki kan alma birimlerine gidebilecekleri hatırlatıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belirli aralıklarla kan bağışı yapan birisi olarak kan alma birimlerinde bir enfeksiyonun bulaşmaması için her türlü önlemi aldığına inandığını söyledi.

Belediye olarak bu çağrıyı desteklediklerini ifade eden Kılca, "Konyalı hemşehrilerime kan bağışında bulunmaları çağrısında bulunuyorum. Zira gerçekten de bugünlerde toplumsal dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. İnşallah devletimizin tüm dünyaya rol model olan bu mücadelemizle, milletimizin birliği, beraberliği ve dayanışması sayesinde bu zorlu süreci de aşacağız." diye konuştu.

Kan bağışçısı Hüseyin Altınkaya ise sıkıntılı günlerde bir hastaya yardım edebilmenin kendisini çok mutlu edeceğini dile getirerek, "Kimse korkmasın kan bağışına gelsin. Doktorlarımız ve sağlık personelimiz gerekli titizliği gösteriyor." dedi.