Kızılay Kastamonu Şubesinin Yeni Başkanı Akif Güzel Oldu

Kızılay Derneği Kastamonu Şubesinin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kızılay Derneği Kastamonu Şubesinin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Olağan Genel Kurulu sonunda yeni başkanlığa 119 oy ile Avukat Akif Güzel seçildi. Yeni Kızılay Kastamonu Şubesi Başkanı Akif Güzel, yeni bir anlayış getireceğini belirtti.



Kızılay Derneği Kastamonu Şubesinin olağan genel kurulu delegelerin katılımı ile gerçekleşti. Eski şube başkanı Ahmet Muhsin Emeksizoğlu, 3 dönem kuralına takılı kalarak aday olmadı. Kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilen seçimde Genel kurulda yeni şube başkanlığına Avukat Akif Güzel seçildi.



Kastamonu Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen kurula Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, Kadın Kolları Başkanı Eda Yamalı Şen, eski şube başkanı Ahmet Muhsin Emeksizoğlu, yeni şube başkanı Avukat Akif Güzel ve delegeler katıldı.



"Aday olmaktaki amacım hem yeni bir soluk hem yeni bir anlayış getirmek"



Şube Başkanlığına yeni seçilen Akif Güzel, aday olmaktaki amacının yeni bir soluk ve anlayış getirmek olduğunu ifade ederek, "Kızılay Kastamonu Şube Başkanlığına aday olmaktaki amacım hem yeni bir soluk hem yeni bir anlayış hem de yeni bir heyecanla bu bayrak yarışını en güzel şekilde devam ettirmektir. Bu gaye ile görev kadromuzla da hayırlı olsun diyorum. Kızılay savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerler arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuştur. 1868 tarihinde hasta askerlere yardım cemiyeti adı ile kurulan Kızılay, Osmanlı'da Hilal- i Amber Cemiyeti, 1923'te Türk Hilal-i Amber Cemiyeti, 1935'te Kızılay Cemiyeti ve 1947'de Türkiye Kızılay Derneği adını almıştır. Kuruluşunda Kızılay adını Büyük Önder Atatürk vermiştir. Kızılay, 1876 Osmanlı - Rus savaşından 1974 Kıbrıs Barış Harekatına kadar geçen süre içerisinde Türkiye'nin taraf olduğu tüm cepheler de cephem gerisinde seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri yetiştirdiği hemşireler ve bakıcılarıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan Mehmetçiğin dost ve düşman askerlerin tedavisine yardımcı olmuş Türk olsun düşman olsun insancıl yardımları yapmış, savaştan etkilenen bir halkın uzun zamandır çaba göstermiştir" dedi.



"Bu gönül işidir, yardım işidir. Bir inanç işidir. Bir sevgi işidir"



Genel Kurulda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kızılay'da görev yapmanın gönül işi olduğunu belirterek, "Kızılay özellikle amblemiyle, rengiyle çadırıyla gerçekten gönüllerimizin dostudur Kızılay. Burada görev yapmak, insanlara faydalı olmak bir meziyet o nedenle burada hiçbir beklentisi olmadan maddi, manevi görev yapan birçok kardeşimizi biliyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu gönül işidir, yardım işidir. Bir inanç işidir. Bir sevgi işidir. O nedenle bu Kızılay'ımızın yaptığı faaliyetler olsun ya da bireyler olarak hepimizin ilgi alanına girer. Hepimiz birer Kızılay mensubu olmalıyız. Çünkü bu topraklarda dediğim gibi savaşta da, barışta da yaşayanların her zaman yanında ki ve arkasındaki bir kurumdur Kızılay. Bizler de Kastamonu'da özellikle Kızılay yönetimi ile olsun diğer çalışanları ile olsun her konuda birlik ve beraber çalışmaya gayret gösterdik ve çalıştık tabii ki. İnanıyorum ki çok güzel işler başardık. Mağdur insanların yardımına koştuk. Selden zarar görenlere koştuk afet sonucu bir sürü zarar gören insanlarımızın bir nebze olsa yardımlarına koştuk. Nerede bir afet varsa nerede bir durum varsa afet varsa anında dedik sıcak bir yemeği oraya ulaştıralım. İnşallah insanların yönetim de olmaması önemli değil bu işin döngüsü olmak önemli. Görevlerle beraber, yönetimlerle beraber devam ederiz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

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