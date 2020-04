Kızılay, Kayseri'de her gün 4 bin kişiye yemek dağıtıyor - Son Dakika

Türkiye Kızılay Derneği Kocasinan Şubesi Ramazan aynın gelmesiyle birlikte yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında Türk Kızılay gönüllüleri ve Genç Kızılay ile birlikte her gün 4 bin kişinin kapısını çalarak yemek ikramında bulunuyor.



Türk Kızılay Kocasinan Şubesi görevlileri, gönüllüleri ve Genç Kızılay her gün belirlenen mahallelerde kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerini ziyaret edip iftar kumanyaları dağıtıyor.



Yaklaşık 100 kişilik bir ekiple dağıtımları gerçekleştirdiklerini söyleyen Türk Kızılay Kocasinan Şube Başkanı İbrahim Sarıçiçek, "Kızılay her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanındadır. Hem korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hem de mübarek Ramazan ayının gelmiş olmasıyla giyim yardımlarımız, hijyen paketi dağıtımımız, iaşe paketi dağıtımımız, ekmek dağıtımımız, gıda maddeleri dağıtımımız, nakdi yardımlarımız ile binlerce kişiye ulaştık. Ramazan ayı içinde ilk günlerde sokağa çıkma yasağı olması, 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişilerin dışarı çıkamıyor olması nedeniyle biz evlerine gitmeyi düşündük. Kocasinan İlçemizde günlük 4 bin kişinin yemek ihtiyacını karşılamaya karar verdik. Kocasinan'ın dört bir yanında İftar Kumanyası ve Ekmek dağıtımımıza Ramazan ayı boyunca her gün devam edeceğiz. Her zaman özveriyle çalışan yönetim kurulumuz, çalışanlarımız, gönüllülerimiz ve Genç Kızılay'dan oluşan yüz kişilik ekibimizle günlük yaklaşık 1000 evin kapısını çalıyor, kişi sayısına göre iftar kumanyası ve ekmek bırakarak hayırlı iftarlar diliyoruz" dedi.



Sarıçiçek, Kocasinan ilçesinde Barbaros, Mevlana, Sahabiye, Yunus Emre, Ziya Gökalp Mahallelerinde iftar kumanyası dağıttıklarını ve Argıncık, Yavuzlar, Mithatpaşa Mahallerinde de Ramazan ayı boyunca dağıtıma devam edeceklerini belirtti. - KAYSERİ