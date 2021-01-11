Kızılay Keban'da temsilcilik ve sosyal market açtı - Son Dakika

Kızılay Elazığ Şube Başkanlığı Keban ilçesinde temsilcilik ve sosyal market açtı.

İlçedeki temsilciliğin açılışını Kaymakam Hasan Akbulut, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, Özel İdare Müdürü Sadi Oruç yaptı.

Kaymakam Akbulut, Kızılayın önemine işaret ederek, temsilciliğin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Atlı da Kızılayın öneminin geçen yıl ilde yaşanan depremde bir kez daha görüldüğünü dile getirdi.

Kızılay Şube Başkanı Kızılkaya ise 2020 yılının başında il merkezinde açtıkları sosyal market ve giyim mağazasını ilçelerde açmayı planladıklarını, bu anlamda ilk sosyal market ve giyim mağazasını geçen ay Palu'ya kazandırdıklarını belirtti.

Amaçlarının ihtiyaç sahiplerine hizmet sunmak olduğunu dile getiren Kızılkaya, "Alan el ile veren el arasında köprü olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bundan sonraki hedefimiz Baskil ve Arıcak ilçemizde temsilcilikler, sosyal market ve giyim mağazasını faaliyete ve hizmet sokmak. Temsilciliğimiz ve sosyal marketimiz ilçemize hayırlı olsun." diye konuştu.