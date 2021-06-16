Üye Girişi
Kızılay Kırşehir'de kan bağışı çağrısında bulundu - Son Dakika

Kızılay Kırşehir'de kan bağışı çağrısında bulundu

16.06.2021 09:50

Kızılay Kırşehir'de kan bağışı çağrısında bulundu Dünyayı ve Türkiye'yi, etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türk Kızılay'ına vatandaşın kan bağışından imtina ettiğini söyleyen Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz kan bağışı çağrısında bulundu.

Kızılay Kırşehir'de kan bağışı çağrısında bulundu

KIRŞEHİR - Dünyayı ve Türkiye'yi, etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türk Kızılay'ına vatandaşın kan bağışından imtina ettiğini söyleyen Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz kan bağışı çağrısında bulundu.

Yavuz, aşılamaların başlamasıyla birlikte vatandaşın kan vermesi için bütün hijyen şartlarının kan bağış tırlarında oluşturulduğunu belirterek Temmuz ayına kadar Kırşehir Cacabey Meydanında yer alacak bağış tırına kan bağışı için insanları beklediklerini belirtti. Kan değerleri yüksek çıkınca bağış yapan ve kan bağışının periyodik olması gerektiğini aktaran Alper Taşkın; "Kan testi yaptırdım ve kan değerlerimin yüksek olduğunu öğrendim. Kan vermeye geldim. Kan testim olmasa bilgim olmayacaktı. Düzenli bağışta bulunmayı öneriyorum. Erkeklerde 3 ayda bir olarak yapılabiliyormuş" dedi. İlk kez kan bağışında bulunan Ayşe Belgin Çelik ise kan bağışında bulunmanın çok önemli olduğunu, kendisinin de düzenli bir bağışçı olacağını söyledi. Kan stoklarının azalması karşısında Kırşehirliler, bağış tırına ilgi gösterdi.

Kurban Bağışları adrese teslim ulaşıyor

Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Yunus Fikret Yavuz, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili de Kızılay'a yapılan her bağışın adrese teslim şekilde yerine ulaştırıldığını ve geçtiğimiz yıl bin 500 aileye kurban yardımında bulunulduğunu açıkladı. Yavuz, "Kurban Bayramına yakın günlerde Kızılay, kurban bağışlarını almaya başlıyor. Geçtiğimiz yıl bin 500 aileye 2'şer kilo kurban eti dağıttı yaptık. Yapılacak bağışların ne derece önemli olduğu da ortada, kurban bedeli ise bin 50 lira" diye konuştu.

Kızılay Kırşehir'de kan bağışı çağrısında bulundu
Kızılay Kırşehir'de kan bağışı çağrısında bulundu
Kızılay Kırşehir'de kan bağışı çağrısında bulundu
Kızılay Kırşehir'de kan bağışı çağrısında bulundu

Fikret Yavuz, Kan Bağışı, Kırşehir, Kızılay, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kızılay Kırşehir'de kan bağışı çağrısında bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü 11:34 Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı 11:24 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var 11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır 10:17 CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı 10:13 Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım 09:18 Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi 08:17 Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz 07:18 Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz

Son Dakika Haberleri
11:33 Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü
11:33 Çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! EVKUR'a tepki yağıyor
11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
11:23 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor
10:55 Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı
10:12 Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
10:12 Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor
Çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! EVKUR'a tepki yağıyor Çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! EVKUR'a tepki yağıyor         
11:34
Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı         
11:24
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı         
11:23
Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor         
11:05
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor         
10:13
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Erdoğan-Biden görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan dikkat çeken ifadeler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok Erdoğan-Biden görüşmesi sonrasında Beyaz Saray'dan dikkat çeken ifadeler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok         
07:35
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü         
23:04
Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı         
22:03
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 11:40:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızılay Kırşehir'de kan bağışı çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement