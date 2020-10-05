Son dakika haberi | Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı: Ciddi anlamda plazma ihtiyacımız var - Son Dakika

Son dakika haberi | Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı: Ciddi anlamda plazma ihtiyacımız var

Son dakika haberi... KIZILAY Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, koronavirüs nedeniyle vakaların artmaya başladığını söyleyerek, 'İkinci dalga veya güçlü Covid dediğimiz durumdan ötürü vakalar artınca, ciddi anlamda plazma ihtiyacımız ortaya çıktı.

Son dakika haberi | Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı: Ciddi anlamda plazma ihtiyacımız var, System.String[]

KIZILAY Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, koronavirüs nedeniyle vakaların artmaya başladığını söyleyerek, 'İkinci dalga veya güçlü Covid dediğimiz durumdan ötürü vakalar artınca, ciddi anlamda plazma ihtiyacımız ortaya çıktı. Bugün itibariyle 15 plazma stoğumuz var" dedi. İpek, koronavirüsü yakalandıktan sonra iyileşenleri plazma bağışı yapmaya davet etti. Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, bugüne kadar Kocaeli'de 540 kişiden plazma bağışı alındığını söyleyen İpek, vakaların artması sebebiyle plazma ihtiyacı ile bağışların başa baş şekilde ilerlediğini söyledi. Şu anda Kızılay Kocaeli Şubesi'nin stoklarında 15 adet plazma olduğunu belirten İpek, ilerleyen günlerde vaka sayısının artacağını öngörmelerinden ötürü vatandaşların plazma bağışı yapmalarının önemini vurguladı.'İYİLEŞEREK NEGATİF SONUÇ ALMIŞ BAĞIŞÇILARIMIZI BEKLİYORUZ'Kocaeli'de günlük ortalama 10 kişiden plazma bağışı alındığını söyleyen İpek, 'Türkiye ortalamamızda bugüne kadar yaklaşık 18 bin plazma bağışı alınmış, 5 binin üzerinde plazma nakli yapılmış ve hastalarımız şifa bulmuştur. Kocaeli özelinde ise telefon hattı ile randevu alınarak bağış yapılıyor. Günlük aldığımız plazma bağışı ortalaması 10 kişi civarında. Şu anda 15 adet plazma stokumuz var. Ancak ilerleyen günlerde pandeminin biraz daha artış göstereceğini düşünürsek, Covid geçirmiş ve iyileşerek negatif sonuç almış olan bağışçılarımızı plazma merkezlerimize, plazma bağışı aldığımız Yahya Kaptan merkezimize bekliyoruz. Bugün itibariyle sayılarımız başa baş olarak gidiyor. Daha fazla bir bağış için bekliyoruz' dedi.'PANDEMİDEN SONRA DÜŞÜŞ VAR'Pandemi sonrasında kan bağışlarında ciddi bir düşüş olduğuna dikkat çeken İpek, 'Kan bağışında da pandemiden sonra ciddi anlamda bir düşüş var. Bu durum da toplumumuzu ciddi anlamda etkiliyor. Yoğun bakımda, onkoloji hastanelerinde bekleyen hastalarımız var. Onların ameliyatları oluyor. Trafik kazaları gibi acil kan gerektiren durumlar oluyor. Bununla ilgili de ciddi anlamda kan bağışına ihtiyacımız var. Bugün itibariyle yaklaşık bin adet kan stokumuz var. Biz bunu da yine başa baş götürüyoruz. Halkımızdan ve bağışçılarımızdan kan merkezlerimize uğrayarak kan bağışı yapmalarını bekliyoruz.' diye konuştu.'ŞİMDİ BAŞKALARINA CAN VERME ZAMANI'Plazma bağışçılarının çekinmesi için bir sebep olmadığını söyleyen İpek, şöyle konuştu: 'Plazma konusunda bağışçılarımızın herhangi bir çekingenliği olmaması gerekiyor. Covid geçirmiş hastalarımız bu anlamda gayet dirayetli ve güçlü bir yapıya sahipler. Çünkü Covid geçirdiler ve iyileştiler. Şimdi başkalarına can verme zamanı. Bu anlamda kendileri de zaten çok fedakar davranacaklardır. Bu anlamda bizler de lojistik destek sağlıyoruz. Telefonla randevu aldıkları zaman kendilerini evlerinden alıp, burada misafir ettikten sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Önümüzdeki günlerde pandeminin artması ile birlikte gelecek durum için bağış yapmalarını bekliyoruz.?'CİDDİ ANLAMDA PLAZMA İHTİYACIMIZ VAR'Vakaların artmasına bağlı olarak plazma ihtiyacı doğduğunu ifade eden İpek, şu açıklamada bulundu:

'Pandemi başladığından bu yana Kocaeli plazma merkezimizde yaklaşık 540 adet plazma almışız. Bu plazmaları hem kendi bölgemiz olan Batı Karadeniz'de, yani Zonguldak, Karabük, Bartın, Düzce, Sakarya ve Kocaeli illerinde sağladığımız gibi fazla olan plazmaları da diğer civar illere sağlamış bulunmaktayız. Başa baş gidiyoruz. Çünkü bugüne kadar stoklarımız vardı, ancak ikinci dalga veya güçlü Covid dediğimiz durumdan ötürü vakalar artınca ve ağır hastalarımız artınca bu durumda ciddi anlamda bir ihtiyaç doğuyor. Bugün itibariyle 15 plazma stokumuz olduğunu düşünürsek, ciddi anlamda plazma ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor.?


Son dakika haberi | Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı: Ciddi anlamda plazma ihtiyacımız var
Son dakika haberi | Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı: Ciddi anlamda plazma ihtiyacımız var
Son dakika haberi | Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı: Ciddi anlamda plazma ihtiyacımız var
Son dakika haberi | Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı: Ciddi anlamda plazma ihtiyacımız var
Son dakika haberi | Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı: Ciddi anlamda plazma ihtiyacımız var
Son dakika haberi | Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı: Ciddi anlamda plazma ihtiyacımız var

Koronavirüs, Türkiye, Kızılay, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kızılay Kocaeli Şubesi Başkanı: Ciddi anlamda plazma ihtiyacımız var - Son Dakika

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