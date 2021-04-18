Kızılay Konya şubesine 3 ödül - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Merkezince Türkiye çapında faaliyet gösteren tüm şubeleri arasında başarılı şube ve temsilcilikler ödüllendirildi.

Türk Kızılay Konya Şubesinden yapışan açıklamada, performans değerlendirme sonucunda Türk Kızılay Konya Şubesinin üç ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Türk Kızılay Konya Şubesinin bağış kategorisinde birincilik, genel performans sıralamasında ikincilik ödülü, kadın kolları aktifliğinde de teşekkür belgesi aldığı ifade edilen açıklamada, Türk Kızılay Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez'in şu görüşlerine yer verildi:

"Türk Kızılayı Konya Şube Başkanlığı olarak Performans Ödül Töreninde 3 ödülü birden kazandık. 3 yıl önce göreve geldiğimiz günden bugüne ilimizde yapılan tüm hizmetlerde, gerek bağış kazanımı gerekse ihtiyaca yönelik yardımı ulaştırma noktasında başta Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, şube personellerimiz ve şubemizin iyilik ordusu Genç Kızılay ve Kadın Kolları gönüllülerimizin desteği ile ekip ruhunu yakalayarak bu başarıyı elde ettik. İyilik sensiz olmaz diyerek kapısını çalacağımız her bağışımızın emanetlerini tek tek yerine ulaştıracağımızın huzuru ve güveni ile hizmetlerimize devam edeceğiz."