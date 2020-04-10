Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar, hafta sonu 31 ildeki sokağa... - Son Dakika

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Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar, hafta sonu 31 ildeki sokağa...
6 saat önce
Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar, hafta sonu 31 ildeki sokağa çıkma yasağının dışında tutuldu.
Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar, hafta sonu 31 ildeki sokağa çıkma yasağının dışında tutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:02 Kaynak: AA
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