Kızılay korona virüse karşı sahada - Son Dakika
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Kızılay korona virüse karşı sahada

6 saat önce

Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs salgınını önlemeye yönelik Şanlıurfa'da alınan tedbirlerin uygulanmasında en büyük destekçilerden olan Kızılay Şanlıurfa Şubesi, personel ve gönüllüleriyle sahada hizmet vermeye devam ediyor.

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Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs salgınını önlemeye yönelik Şanlıurfa'da alınan tedbirlerin uygulanmasında en büyük destekçilerden olan Kızılay Şanlıurfa Şubesi, personel ve gönüllüleriyle sahada hizmet vermeye devam ediyor.


Şanlıurfa Valiliği Koordinasyon Kurulu ile eş güdüm içerisinde faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılayı Şanlıurfa Şubesi, Kredi Yurtlar Kurumunda karantina altına alınan asker, umreci ve diğer sivil vatandaşların üç öğün sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.


Şube yönetim kurulu, kadın kolları, gençlik kolları ve 63 gönüllü ile virüs salgınına karşı alınan tedbirlerde devlet ve milletin yanında olan Türk Kızılay Şanlıurfa Şubesi, Valilik ve Kaymakamlıkların tespit ettiği, aynı zamanda şubede kayıtları bulunan 65 yaş üstünde sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara gıda ve hijyen kolileri ulaştırıyor. Salgın tedbirlerinin alınmaya başladığı günden bu yana 425 haneye yardım ulaştıran Kızılay, giyim talebinde bulunan 73 ihtiyaç sahibi vatandaşın her birine de 4'er parça giyim yardımında bulundu.


"24 saat göreve hazırız"


Kızılayın, 152 yıldır Türkiye'nin her yerinde hiçbir ayrım gözetmeksizin yardıma muhtaç tüm insanların yardımına koştuğunu hatırlatan Türk Kızılayı Şanlıurfa Şube Başkanı Op. Dr. Ahmet İnan, "Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında, Valimiz Abdullah Erin Başkanlığında oluşturulan Koordinasyon Kurulunda bize verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek için sahadayız. Şubemizin tüm teşkilatları ve gönüllülerimizle birlikte, günün 24 saati halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi. Şanlıurfa'da hijyen tedbirleri alarak yürüttükleri destek çalışmalarının Türkiye genelinde devam ettiğini hatırlatan İnan, "Türk Kızılay olarak Türkiye genelinde 47 il ve 27 merkezde, karantina altındaki yaklaşık 20 bin vatandaşımıza gıda desteği sağlıyoruz. Türkiye genelindeki 370 şube ve temsilcilikte görevli 9 bin 500 personel ile 65 yaş üstü 130 bin vatandaşa gıda ve hijyen paketi yardımında bulunduk" diye konuştu. Kızılayın sadece savaş zamanında değil, deprem, sel, yangın gibi afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü durumlarda devletin ve halkın desteğiyle faaliyetlerine devam ettiğini kaydeden Türk Kızılayı Şanlıurfa Şube Başkanı Op. Dr. Ahmet İnan, Kızılayın Türkiye sınırlarında 160 sahra hastanesi kurduğunu ve 20 bin çadır imalatına başladığını ifade etti. İnan, korona virüs salgınında hastanelerin ve ihtiyaç olan birimlerin kullanımına sunulmak üzere kişisel koruyucu ekipman teminine de başladıklarını söyledi.


Türk Kızılayının en önemli hizmetlerinden birinin de Kan Bankası olduğunu hatırlatan İnan, korona virüs tedavisinde önemli bir yeri olan, hastalığı geçirmiş insanlardan alınan kanın aferez yöntemi ile plazmasından ayrılarak yoğun bakımdaki hastaların tedavisinde kullanıldığını, bu işlemin de Kızılay Kan Bankası tarafından yapıldığını belirtti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Türkiye, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:21 Kaynak: İHA

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