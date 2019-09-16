Son Dakika Haberleri: Kızılay, Kulu'da aşure dağıttı
Son Dakika Güncel Haber

Kızılay, Kulu'da aşure dağıttı

2 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde Türk Kızılay Derneği Şube Başkanlığı'nca aşure dağıtıldı.

Kızılay, Kulu'da aşure dağıttı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde Türk Kızılay Derneği Şube Başkanlığı'nca aşure dağıtıldı.

Ankara Caddesinde düzenlenen aşure dağıtımına, İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan da katıldı.

Budan, burada yaptığı konuşmada, "Aşure, Anadolu topraklarında bir ve beraber olunduğunu bize böyle bir şekli sembolik olarak gösteriyor. Allah bizleri de aşure gibi kılsın, bereketli kılsın. Ailelerinizin ve sizlerin tadını bozmasın. Kızılayımıza teşekkür ediyorum." dedi.


Kızılay İlçe Şube Başkanı Faruk Taner, her yıl geleneksel hale getirdikleri aşure dağıtımında emeği geçenleri kutladı.

Bin 500 kişilik aşure yapıldığını belirten Taner, "Kızılay olarak her zaman yardıma muhtaç vatandaşlarımızı gözetliyoruz. Aşure dağıtarak bir birlikteliğimizi sağlıyoruz. Düzenlediğimiz aşure etkinliğine her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda vatandaş katıldı, bu geleneği devam ettirmeye kararlıyız." diye konuştu.

Kızılay, Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'nün mahrem abisinden polisi görünce şoka girme numarası
Son 10 yılda kira sertifikasından Türkiye'ye servet yağdı Yunanistan'da skandal! Türk bayrağına izin vermediler, kadın sporculara tükürdüler Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 17:11:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılay, Kulu'da aşure dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]