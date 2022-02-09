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Kızılay Lojistik Merkezi'nden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kızılay Lojistik Merkezi'nden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

09.02.2022 13:53
Kızılay Lojistik Merkezi'nden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bulunan Kızılay Hatay Lojistik merkezinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bulunan Kızılay Hatay Lojistik merkezinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Antakya Serinyol Mahallesi'nde bulunan Kızılay Hatay Lojistik Merkezinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılmak üzere muhafaza altına alınan 4 adet klima, 3 adet klima motoru, 400 litre mazot, 170 paket bebek bezi, 100 adet oyuncak bebek, 100 adet erkek montu, 105 adet kadın gömleği, 45 adet kadın kazağı, 135 çift bot, 154 çift bayan ayakkabısı, 12 adet araç lastiği olmak üzere toplamda 250 bin TL değerinde malzeme çalınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şahıs ve olayda kullanılan iki kamyonet ile bir otomobil tespit etti. Şüpheliler, Hacı Ömer Alpagot Biniciler ve Maşuklu mahallelerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.O., U.D. ile M.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kızılay Lojistik Merkezi'nden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Kızılay Lojistik Merkezi'nden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kızılay, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızılay Lojistik Merkezi'nden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılay Lojistik Merkezi'nden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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