Kızılay, Lüleburgaz'da kurban vekalet bağışlarını almaya başladı - Son Dakika

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi tarafından, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmalar başladı.

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban vekalet ücreti bağışlarını toplamaya başladı. Diyanet tarafından yurt içi 1050 TL, yurt dışı 850 TL olarak belirlenen kurban vekalet ücretini kendilerine ulaşan ve şubeye gelerek bağış yapmak istediğini belirten vatandaşlara makbuz karşılığında gerçekleştiriyor.

Bağışlar adreslerden alınıyor

Bu yıl ortaya çıkan ve tüm dünya gibi ülkemizin de mücadele içinde olduğu korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkmak istemeyen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile virüsten etkilenme riski yüksek olan kronik rahatsızlıkları bulunan bağışçıların Kızılay'a vereceği kurban vekalet bağışları, bağışçılarından adreslerinden makbuz karşılığı tahsil edilebiliyor.

Bağışlarda pos cihazı dönemi

Bağışlar, peşin yapılabilmesinin yanı sıra internet bankacılığı ve pos cihazı alternatifleriyle de yapılabilecek.

Kurban vekalet standı

Ayrıca Kızılay Şubesi tarafından Kongre Meydanı'nda kurulan kan çadırının yanına belli günlerde kurban bağış standı kurulacak. Türk Kızılayı Lüleburgaz Genç Gönüllüler, kurulan stantta vatandaşlara kurban vekaletiyle ilgili broşür dağıtarak bilgilendirme yapacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, "Bu yıl kurban vekalet bağışlarını korona virüs nedeniyle risk grubunda bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan bağışçılarımızın adreslerine gelerek alıyoruz. Geçen yıl hedefimizi tutturmuştuk. Bu yıl da Lüleburgazlı vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Bizlere 0552 168 17 53 numarasından ulaşabilirsiniz" dedi. - KIRKLARELİ