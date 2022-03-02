Kızılay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlıyor

Bornova Belediyesi Kızılay Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlatıyor

Kızılay Mahallesi'nde, caddeleri, otoparkları, yeşil alanları ile örnek bir yerleşim alanı yaratmayı hedefleyen Bornova Belediyesi, 30 hektarlık alanda planlama yaptı. Çalışmalar kapsamında 1074 binanın analizi yapılırken, 748'i planlama alanına dahil edildi. Revizyon imar planına göre yaklaşık 170 bin metrekare inşaat alanı oluştu, gelişme konut alanı ise 72 bin metrekare olarak belirlendi. Plan kapsamında oluşturulan parsellerde yapılacak binalara 6 kat hakkı veriliyor. Yeşil alanlar iki kattan fazla arttırılarak 29 bin 106 metrekareden 64 bin 311 metrekareye çıkarılırken, diğer sosyal donatı alanlarında da artışlar sağlanıyor.

Kentsel yenileme çalışmalarına Bornova'nın en eski mahallelerinden biri olan Kızılay'da başladıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Biz kentsel yenilemeye önem veriyoruz. İşe kent merkezine en yakın mahallelerden biri olan Kızılay'dan başlıyoruz. Burada başlatacağımız çalışmayı da ilçe genelindeki tüm sorunlu alanlara taşımayı hedefliyoruz. Kızılay Bornova'da yıldız gibi parlayacak, diğer mahallelere de örnek olacak" dedi.

Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclislerinde kabul edildikten sonra, askı süresi içinde yapılan itirazların uygun bulunmadığına ilişkin komisyon raporları da dün yapılan meclis toplantısında oybirliği ile kabul edildi. Böylece Kızılay Mahallesi'nin dönüşümüyle ilgili planlama çalışmaları tamamlanmış oldu.

Bornova Kültür Adası protokolü onaylandı

Dün gerçekleştirilen Bornova Belediye Meclisi'nde, Bornova Kültür Adası işbirliği protokolü de onaylandı. Protokol ile Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gelişme ve Eğitime Açık Hizmet Sektörleri Çalışanları Eğitim ve Dayanışma Derneği, İzmir Levantenler Derneği, Dünya Kenti İzmir Derneği işbirliği ile kültürel mirasın korunması hedefleniyor. Kentin turizm ve girişimcilik potansiyelinin arttırılması, yerel ve küresel sosyo-kültürel sorunlara çözüm sunulması ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun olarak yerelde iyi uygulamaların geliştirilmesi de hedefler arasında yer alıyor.