Kızılay Malatya Şubesi'ne 5 ödül - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Merkezince Türkiye çapında faaliyet gösteren tüm şubeleri arasında başarılı şube ve temsilcilikler ödüllendirildi. Performans değerlendirme sonucunda Kızılay Malatya Şubesi 5 kategoride performans değerlendirmesinde ödüle layık görüldü.



Malatya Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, aldıkları ödülle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Kızılay Genel Merkezi tarafından 2019 yılı performans değerlendirme sonucunda Kızılay Malatya Şubesi 5 kategoride performans değerlendirmesinde ödüle layık görüldük. Ödülümüzü almanın gururuyla Malatya'ya döndük. Bu ödülü almamızda emeği geçen başta Genel Merkez Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Umut Yalçın'a, yönetim kurulumuza, kadın kollarımıza, Genç Kızılay'a, gönüllülerimize, şube çalışanlarımıza ve bize destek veren tüm Malatyalılara teşekkür ediyor ve bu ödülü Malatyalılara hediye ediyorum" dedi. - MALATYA