Kızılay Malazgirt şubesinden 2 bin aileye gıda ve giyim yardımı
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MUŞ (İHA) – Türk Kızılayı Malazgirt Şubesi, Ramazan bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin aileye gıda kolisi, giyim paketi ve kavurma yardımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:04 Kaynak: İHA
MUŞ (İHA) – Türk Kızılayı Malazgirt
Şubesi, Ramazan bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin aileye gıda kolisi, giyim paketi ve kavurma yardımında bulundu. Muş
'un Malazgirt ilçesinde Ramazan bayramı dolayısıyla önceden tespit edilen yaklaşık 2 bin aileye Kızılay Malazgirt Şubesi tarafından gıda kolisi, giyim paketi ve kavurma yardımında bulunuldu. Gıda kolileri, giyim ve kavurmaların Kızılay Genel Merkezi ve Muş Kızılay Şubesi'nden geldiğini dile getiren Kızılay Malazgirt Şube Başkanı Ömer Faruk Gönültaş, "Mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakıyoruz. Bu ayda ihtiyaç sahibi ailelerimizi unutmadık. Genel merkezden ve Muş il Kızılay Şubemizden gelen yardımları paket gıda kolisini, giyim ve bir kilogramlık kavurmalarını ekibimizle birlikte fakir ailelerimize dağıttık. Önceden tespit ettiğimiz ailelerimizi unutmayarak Ramazan Bayramı
dışında da çalışmalarımızı büyük bir özenle yürütüyoruz" dedi.
Ramazan Bayramı öncesi evlerinde yardım kolilerini gören vatandaşlar. Türk Kızılay'ına yaptıkları yardımlardan dolayı çok teşekkür ettiklerini ifade ettiler. - MUŞ
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