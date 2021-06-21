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Kızılay Marmaris Şube Başkanı Yakup Baykan'dan vekaleten kurban bağışı çağrısı - Son Dakika

Kızılay Marmaris Şube Başkanı Yakup Baykan'dan vekaleten kurban bağışı çağrısı

21.06.2021 15:11
Kızılay Marmaris Şube Başkanı Yakup Baykan'dan vekaleten kurban bağışı çağrısı, System.String[]

Türk Kızılayı Marmaris Şube Başkanı Yakup Baykan, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan vekaleten kurban bağışı kampanyasının başladığını bildirdi.

Türk Kızılayı Marmaris Şube Başkanı Yakup Baykan, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan vekaleten kurban bağışı kampanyasının başladığını bildirdi.

Baykan, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 için kurban vekalet bedelinin yurt içinde 1050 lira, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 avro olarak belirlendiğini belitti.

Bağışlar ile kesilen kurbanlardan elde edilen etlerin yıl boyunca konserve olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını vurgulayan Baykan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Vekaleten kurban kestirmek isteyen bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız şubemize gelerek makbuz karşılığında bağışlarını yapabilirler. Ayrıca, 168 Kızılay Çağrı Merkezi veya kizilay.org.tr internet adresinden, Tüm PTT işlem merkezlerinin 2868 nolu Kızılay Posta Çeki hesabına, Kızılay mobil uygulamasından ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilirler. Şimdiden tüm bağışçılarımıza ihtiyaç sahiplerimiz adına teşekkür ederim."

Türk Kızılayı, Marmaris, Türkiye, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılay Marmaris Şube Başkanı Yakup Baykan'dan vekaleten kurban bağışı çağrısı - Son Dakika


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