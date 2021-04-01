Kızılay Menteşe Şubesi öğrenciler için kitap kampanyası başlattı - Son Dakika

Türk Kızılayı Menteşe Şubesi, Türk Kütüphaneciler Derneği Muğla Şubesi ve Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kütüphane Haftası dolayısıyla "Bir Kitap Bin Umut" kampanyası başlattı.

Menteşe İlçesi Çiftlik İlköğretim Okulunda eğitim gören çocukların hayal dünyalarının gelişmesi, umutlarının yeşermesi ve kütüphanelerinin olması hedefiyle başlatılan kampanya kapsamında "Sizlerde bir kitapla umut olun" sloganıyla vatandaşlara çağrı da bulunuldu.

Kampanya kapsamında toplanan kitaplar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okula hediye edilecek.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi Kadın Kolları Başkanı Dilhun Sukan, kütüphanesi olmayan okula kütüphane, kitap hediye ederek çocukların hayallerini ve hedeflerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Kampanya Konya ve Sakarya'dan da destek geldiğini belirten Sukan, kitap sevgisiyle büyüyen nesiller yetiştirmek istediklerini kaydetti.

Kampanyaya katkı sunacak kitapseverlere teşekkür eden Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ise Sevgi Evlerinde kalan çocukların da katkı sunacağını dile getirdi.

Türk Kütüphaneciler Derneği Muğla Şube Başkanı Hatice Akça Kaya da salgın döneminden en çok çocukların etkilendiğini vurguladı.

Okullarından, eğitimlerinden ve arkadaşlarından uzak kalan çocuklara bu proje ile biraz daha yakınlaşacaklarını anlatan Kaya, kütüphanelerin toplumların okuma kültürlerine önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti.