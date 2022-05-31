Kızılay, Metaverse evreninde yerini alıyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılay, Metaverse evreninde yerini alıyor!

31.05.2022 10:38
Kızılay, Metaverse evreninde yerini alıyor!

Kızılay ile Meta arasında yapılan iş birliği ile ilk yardım ve afetlere hazırlık gibi konularda farkındalığı arttırmak için çalışma başlatıldı.

Kızılay ile Meta arasında yapılan iş birliği ile ilk yardım ve afetlere hazırlık gibi konularda farkındalığı arttırmak için çalışma başlatıldı. İsviçre'nin Cenevre kentinde Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Genel Başkan Yardımcısı Dr. Krem Kınık ve Meta yöneticileri arasında gerçekleştirilen mutabakata göre Kızılay'ın gerçekleştirdiği projeler Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinden ulusal derneklerin kullanımına da sunulacak. İşte ayrıntılar…

Kızılay ve Meta yetkilileri Cenevre'de toplandı

Kızılay metaverse evreninde eğitimlere başlıyor. Kızılay ve IFRC Genel Başkan yardımcısı Dr. Kerem Kınık ile Meta yöneticileri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde önemli bir toplantı gerçekleşti. Toplantı 'da varılan mutabakat ile başta kurumumuz olmak üzere dünyadaki tüm derneklerin geleceğin dünyasında yerini şimdiden almasına yönelik önemli bir mutabakata imza atıldı.

Kızılay, <a class='keyword-sd' href='/metaverse/' title='Metaverse'>Metaverse</a> evreninde yerini alıyor!

Yeni bir dünya

Meta yönetimi ile varılan mutabakatı değerlendiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Meta yöneticileriyle bir araya geldiğimiz toplantıda mevcut iş birliğimizin geliştirilmesi yönünde mutabakat sağladık.

Vodafone ile Kızılay'dan Kan Bağışı Ortaklığı

Bu iş birliğinin bizim için daha heyecan verici yanı ise bizim bir süredir beraber gerçekleştirdiğimiz projelerin artık dünya çapındaki tüm ulusal dernekler tarafından ulaşılabiliyor olması olacak. Özellikle Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi mecraları ulusal dernekler tarafından kullanımını kolaylaştıracak eğitimler, reklam kampanyalarının sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlayacak eğitimler önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz öncelikli işler arasında" diye konuştu.

Eğitimler Metaverse dünyasına taşınacak

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, işbirliğinin toplumda afet ve ilk yardım bilinci oluşturulması ve yeni neslin bu konudaki duyarlılığını artırması açısından da önemli olduğunu belirterek, "Geleceğe dönük iş birliklerimiz arasında öne çıkan konulardan bir tanesi Metaverse oldu.

İlk yardım ve afetlere hazırlık gibi konularda farkındalığı arttırmak ve bireyleri daha hazırlıklı hale getirmek için Metaverse'n sunduğu imkanlardan faydalanacak çözümler üretmek için çalışmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmenin ardından varılan mutabakatta,  afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyalarda Facebook tarafından tüm ulusal dernekler için verilecek bir reklam bütçesi konusunda da anlaşma sağlandı.

Kızılay'ın uygulamaları örnek alınacak

İş birliği kapsamında geleceğin dünyası Metaverse alanında Kızılay'da yerini alacak. Kurum, İlk yardım ve afetlere hazırlık gibi konularda farkındalığı arttırmak ve bireyleri daha hazırlıklı hale getirmek için Metaverse'in sunduğu imkanlardan faydalanacak çözümler üretmek için çalışmaya başlayacak. Bu ortaklığın Avrupa ve Orta Asya bölgesinden başlayarak tüm Ulusal Derneklere yeni fırsatlar getirmesi hedefleniyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Manyas'ta kan bağışına yoğun ilgi Manyas'ta kan bağışına yoğun ilgi Bilim Fuarı Şenliği'nde vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi Bilim Fuarı Şenliği'nde vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi
Kaynak: Shiftdelete

İlk Yardım, Metaverse, Facebook, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılay, Metaverse evreninde yerini alıyor! - Son Dakika


Son Dakika
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:55 Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı!
10:53 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar
10:51 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon tepkisi: Rakam yüzde 70 seviyesinde, her geçen gün 'hedef' dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz
10:49 Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
10:38 Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı
10:11 TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme gösterdi
10:09 Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:06:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kızılay, Metaverse evreninde yerini alıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement