Kızılay Meydanı'na kurulan sağlık kabininde ateş ve tansiyon ölçülüyor - Son Dakika

ANKARA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılay'da, koronavirüs salgınıyla mücadelede kapsamında sağlık kabini kuruldu. Kabinde bulunan 2 hemşire ve 1 doktor, isteyen vatandaşların ateş ve tansiyonunu ölçecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadelede halk sağlığına destek olmak için, kentin en yoğun meydanı olan Kızılay'a sağlık kabini kurdu. 2 hemşehire ile 1 doktorun bulunduğu sağlık kabininde isteyen vatandaşların ateş ve tansiyonları ölçülecek.

'VATANDAŞLARIN ATEŞİ VE TANSİYONU ÖLÇÜLECEK'