Kızılay Meydanı'nda sokağa çıkma yasağı öncesinde sıkı denetim - Son Dakika

Ankara'da sokağa çıkma yasağından önce belirlenen uygulama noktalarından biri olan Kızılay Meydanı'nda denetimler sıklaştırıldı.



Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde denetimler sıklaştırıldı. Ankara'da belli başlı uygulama noktalarından olan Kızılay Meydanı'nda da polis denetimlerini sürdürüyor. Denetim çerçevesinde araçlar arama noktasında durdurulup, içindeki şoför ve yolcuların vücut ısısı kontrol ediliyor. Maskesi olmayan vatandaşlara maske takmaları için uyarı yapılıyor, eğer maske yoksa polis tarafından maske veriliyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi konusunda da uyarılar yapılıyor. Meydanda kısa aralıklarla ekip otolarından anons yapılarak vatandaşlara gereği olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor. - ANKARA