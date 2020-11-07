Kızılay meydanında düzenleme - Son Dakika

Kızılay meydanında düzenleme

07.11.2020 11:32
Kızılay meydanında düzenleme, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Düzce'nin bilinen meydanlarından birisi olan Kızılay Meydanında düzenleme çalışmalarına başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Düzce'nin bilinen meydanlarından birisi olan Kızılay Meydanında düzenleme çalışmalarına başladı. Meydanda tamir çalışmalarının hafta sonu boyunca devam edeceği öğrenildi.

Düzce'nin en çok bilinen meydanlarından birisi olan Kızılay Meydanı'nda Düzce Belediyesi ekipleri tarafından yenileme ve tamir çalışmaları başladı. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler meydanda küp taşlarda tamir çalışmalarına başladı. Meydanda düzenleme çalışmalarının hafta sonu boyunca devam edeceği ve tamir çalışmalarının bitmesinin ardından daha düzenli olacağı öğrenildi. - DÜZCE

Kızılay meydanında düzenleme

Düzce Belediyesi, Kızılay Meydanı, Kızılay, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılay meydanında düzenleme - Son Dakika


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