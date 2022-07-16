Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği (2)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı
Grup Zahid'in ilahi dinletisi
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın ilahi söylemesi
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması ANKARA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ankara Kızılay Milli İrade Meydanı'nda program düzenlendi.
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